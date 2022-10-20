Sıcak Kafa dizisi ne zaman çıkacak? Sıcak Kafa dizisinin konusu ne, oyuncuları kim?

20 Ekim 2022 Perşembe, 15:47

Afşin Kum’un aynı adlı romanından uyarlanan ve iletişim yoluyla zihinden zihine bulaşarak yayılan bir salgını konu alan dizi, Mert Baykal'ın yaratıcılığında ekrana geliyor. Sekiz bölümden oluşan ve distopik macera türündeki hikâyenin yapımcılığını ise Timur Savcı üstleniyor.

SICAK KAFA DİZİSİNİN KONUSU NE?

Konuşmayla bulaşan ve “abuklama” adı verilen bir tür delilik salgınının alt üst ettiği dünyada, bu hastalıktan gizemli bir şekilde kurtulmuş tek kişi, eski bir dilbilimci olan Murat Siyavuş’tur. Herkesten gizlediği bu durumun fark edildiğini ve arandığını öğrenen Murat, saklandığı kurtarılmış bölgeden kaçmak ve yangınlar içindeki İstanbul'un gizemli dehlizlerinde hastalığın ona mirası olan “sıcak kafa”sının sırrının peşine düşmek zorunda kalır.

SICAK KAFA DİZİSİNİN OYUNCULARI KİM?

Sıcak Kafa dizisinin oyuncu kadrosunda; Osman Sonant, Şevket Çoruh, Hazal Subaşı, Tilbe Saran, Kubilay Tunçer, Özgür Emre Yıldırım, Gonca Vuslateri, Zerrin Sümer, Yetkin Dikinciler, Hakan Gerçek, Erdem Akakçe, Barış Yıldız, Arda Anarat, Furkan Kalabalık, Şebnem Hassanisoughi, Cüneyt Uzunlar ve Haluk Bilginer

SICAK KAFA DİZİSİ NE ZAMAN ÇIKACAK?

Sıcak Kafa, 2 Aralık’ta tüm dünyayla aynı anda Netflix’te.