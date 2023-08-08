TV yayın akışı 8 Ağustos Salı! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

cumhuriyet.com.tr
08 Ağustos 2023 Salı, 09:47
<p>Salı gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. </p> <p>Özellikle Salı akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 8 Ağustos Salı günü tv yayın akışı...</p> <p><strong>GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?</strong></p> <p>KANAL D YAYIN AKIŞI     20:00 Bizim Hoca: Bezdum Da</p> <p>FOX TV YAYIN AKIŞI      20:00 Yaz Şarkısı</p> <p>SHOW TV YAYIN AKIŞI     20:00 Sakar Şakir </p> <p>STAR TV YAYIN AKIŞI     20:00 Kuşatma</p> <p>TV8 YAYIN AKIŞI         20:00 MasterChef Türkiye All Star</p> <p>TRT 1 YAYIN AKIŞI       20:00 Sen Türküleri Söyle</p> <p>ATV YAYIN AKIŞI         20:00 Kim Milyoner Olmak İster</p>

Salı gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. 

Özellikle Salı akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 8 Ağustos Salı günü tv yayın akışı...

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI     20:00 Bizim Hoca: Bezdum Da

FOX TV YAYIN AKIŞI      20:00 Yaz Şarkısı

SHOW TV YAYIN AKIŞI     20:00 Sakar Şakir 

STAR TV YAYIN AKIŞI     20:00 Kuşatma

TV8 YAYIN AKIŞI         20:00 MasterChef Türkiye All Star

TRT 1 YAYIN AKIŞI       20:00 Sen Türküleri Söyle

ATV YAYIN AKIŞI         20:00 Kim Milyoner Olmak İster

<p><strong>ATV YAYIN AKIŞI </strong></p> <p>08:00 Kahvaltı Haberleri</p> <p>10:00 Kardeşlerim</p> <p>13:00 ATV Gün Ortası</p> <p>14:00 Aldatmak</p> <p>17:00 Göktaşı</p> <p>19:00 ATV Ana Haber</p> <p>20:00 Kim Milyoner Olmak İster</p> <p>00:20 Üvey Anne</p> <p>03:25 Vermem Seni Ellere</p>

ATV YAYIN AKIŞI 

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Kardeşlerim

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Aldatmak

17:00 Göktaşı

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kim Milyoner Olmak İster

00:20 Üvey Anne

03:25 Vermem Seni Ellere

<p><strong>SHOW TV YAYIN AKIŞI </strong></p> <p>07:30 Yeşil Vadi'nin Kızı</p> <p>09:30 Gelsin Hayat Bildiği Gibi</p> <p>12:45 Ailem</p> <p>15:45 Yeşil Vadi’nin Kızı</p> <p>18:25 Show Ana Haber</p> <p>20:00 Sakar Şakir</p> <p>21:45 Korkusuz Korkak</p> <p>23:30 Sakar Şakir </p> <p>01:00 Korkusuz Korkak</p> <p>02:45 Hasret</p> <p>04:00 Adile Teyze</p> <p>05:30 Yeni Gelin</p>

SHOW TV YAYIN AKIŞI 

07:30 Yeşil Vadi'nin Kızı

09:30 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

12:45 Ailem

15:45 Yeşil Vadi’nin Kızı

18:25 Show Ana Haber

20:00 Sakar Şakir

21:45 Korkusuz Korkak

23:30 Sakar Şakir 

01:00 Korkusuz Korkak

02:45 Hasret

04:00 Adile Teyze

05:30 Yeni Gelin

<p><strong>STAR TV YAYIN AKIŞI </strong></p> <p>07:00 Erkenci Kuş</p> <p>09:00 Kiralık Aşk</p> <p>11:15 Çöp Adam</p> <p>13:40 Yalı Çapkını</p> <p>16:00 Ömer</p> <p>19:00 Star Ana Haber</p> <p>20:00 Kuşatma</p> <p>22:00 Baskın Günü</p> <p>03:30 Kiralık Aşk</p> <p>02:30 Erkenci Kuş</p> <p>05:30 Aramızda Kalsın</p>

STAR TV YAYIN AKIŞI 

07:00 Erkenci Kuş

09:00 Kiralık Aşk

11:15 Çöp Adam

13:40 Yalı Çapkını

16:00 Ömer

19:00 Star Ana Haber

20:00 Kuşatma

22:00 Baskın Günü

03:30 Kiralık Aşk

02:30 Erkenci Kuş

05:30 Aramızda Kalsın

<p><strong>TV8 YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>07:15 8’de Sağlık</p> <p>08:30 Kırmızı Oda</p> <p>11:15 MasterChef Türkiye All Star</p> <p>16:00 İşte Gelin İşte Kaynana</p> <p>20:00 MasterChef Türkiye All Star</p> <p>00:15 İşte Gelin İşte Kaynana</p> <p>02:30 Kırmızı Oda</p> <p>04:00 Tuzak</p>

TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 8’de Sağlık

08:30 Kırmızı Oda

11:15 MasterChef Türkiye All Star

16:00 İşte Gelin İşte Kaynana

20:00 MasterChef Türkiye All Star

00:15 İşte Gelin İşte Kaynana

02:30 Kırmızı Oda

04:00 Tuzak

<p><strong>TRT 1 YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>06:25 Adını Sen Koy</p> <p>09:05 Kalk Gidelim</p> <p>11:45 Şehirden Uzakta</p> <p>13:10 Seksenler</p> <p>16:05 Diriliş Ertuğrul</p> <p>19:00 Ana Haber</p> <p>19:55 İddiaların Aksine</p> <p>20:00 Sen Türküleri Söyle</p> <p>23:45 Türk İşi Dondurma </p> <p>02:10 Diriliş Ertuğrul</p> <p>04:15 Seksenler</p>

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:25 Adını Sen Koy

09:05 Kalk Gidelim

11:45 Şehirden Uzakta

13:10 Seksenler

16:05 Diriliş Ertuğrul

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Sen Türküleri Söyle

23:45 Türk İşi Dondurma 

02:10 Diriliş Ertuğrul

04:15 Seksenler

<p><strong>KANAL D YAYIN AKIŞI </strong></p> <p>06:15 Küçük Ağa</p> <p>07:45 Afilli Aşk</p> <p>09:15 Yaprak Dökümü</p> <p>11:00 Magazin D Yaz</p> <p>12:00 Kanal D Haber Gün Arası</p> <p>13:00 Gelinim Mutfakta</p> <p>16:00 Aşk-ı Memnu</p> <p>18:30 Kanal D Ana Haber</p> <p>20:00 Bizim Hoca: Bezdum Da</p> <p>22:15 Bizim Hoca: Bezdum Da</p> <p>00:15 Dönence</p> <p>02:45 Poyraz Karayel</p> <p>04:30 Kavak Yelleri</p>

KANAL D YAYIN AKIŞI 

06:15 Küçük Ağa

07:45 Afilli Aşk

09:15 Yaprak Dökümü

11:00 Magazin D Yaz

12:00 Kanal D Haber Gün Arası

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk-ı Memnu

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Bizim Hoca: Bezdum Da

22:15 Bizim Hoca: Bezdum Da

00:15 Dönence

02:45 Poyraz Karayel

04:30 Kavak Yelleri

<p><strong>FOX TV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>08:30 Çalar Saat</p> <p>10:00 Sen Çal Kapımı</p> <p>13:00 En Güzel Dönüşüm</p> <p>14.30 Eşim Benzerim Yok</p> <p>17:30 Aşk Mantık İntikam</p> <p>19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber</p> <p>20:00 Yaz Şarkısı</p> <p>23:00 Ruhun Duymaz</p> <p>01:45 Eşim Benzerim Yok</p> <p>04:15 Aşk Yeniden</p> <p>06:00 Her Yerde Sen</p>

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat

10:00 Sen Çal Kapımı

13:00 En Güzel Dönüşüm

14.30 Eşim Benzerim Yok

17:30 Aşk Mantık İntikam

19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber

20:00 Yaz Şarkısı

23:00 Ruhun Duymaz

01:45 Eşim Benzerim Yok

04:15 Aşk Yeniden

06:00 Her Yerde Sen

yayın akışı bugün hangi film var? televizyonda ne var?

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