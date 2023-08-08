TV yayın akışı 8 Ağustos Salı! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
Salı gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor.
Özellikle Salı akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 8 Ağustos Salı günü tv yayın akışı...
GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?
KANAL D YAYIN AKIŞI 20:00 Bizim Hoca: Bezdum Da
FOX TV YAYIN AKIŞI 20:00 Yaz Şarkısı
SHOW TV YAYIN AKIŞI 20:00 Sakar Şakir
STAR TV YAYIN AKIŞI 20:00 Kuşatma
TV8 YAYIN AKIŞI 20:00 MasterChef Türkiye All Star
TRT 1 YAYIN AKIŞI 20:00 Sen Türküleri Söyle
ATV YAYIN AKIŞI 20:00 Kim Milyoner Olmak İster
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Kardeşlerim
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Aldatmak
17:00 Göktaşı
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster
00:20 Üvey Anne
03:25 Vermem Seni Ellere
SHOW TV YAYIN AKIŞI
07:30 Yeşil Vadi'nin Kızı
09:30 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
12:45 Ailem
15:45 Yeşil Vadi’nin Kızı
18:25 Show Ana Haber
20:00 Sakar Şakir
21:45 Korkusuz Korkak
23:30 Sakar Şakir
01:00 Korkusuz Korkak
02:45 Hasret
04:00 Adile Teyze
05:30 Yeni Gelin
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Erkenci Kuş
09:00 Kiralık Aşk
11:15 Çöp Adam
13:40 Yalı Çapkını
16:00 Ömer
19:00 Star Ana Haber
20:00 Kuşatma
22:00 Baskın Günü
03:30 Kiralık Aşk
02:30 Erkenci Kuş
05:30 Aramızda Kalsın
TV8 YAYIN AKIŞI
07:15 8’de Sağlık
08:30 Kırmızı Oda
11:15 MasterChef Türkiye All Star
16:00 İşte Gelin İşte Kaynana
20:00 MasterChef Türkiye All Star
00:15 İşte Gelin İşte Kaynana
02:30 Kırmızı Oda
04:00 Tuzak
TRT 1 YAYIN AKIŞI
06:25 Adını Sen Koy
09:05 Kalk Gidelim
11:45 Şehirden Uzakta
13:10 Seksenler
16:05 Diriliş Ertuğrul
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Sen Türküleri Söyle
23:45 Türk İşi Dondurma
02:10 Diriliş Ertuğrul
04:15 Seksenler
KANAL D YAYIN AKIŞI
06:15 Küçük Ağa
07:45 Afilli Aşk
09:15 Yaprak Dökümü
11:00 Magazin D Yaz
12:00 Kanal D Haber Gün Arası
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk-ı Memnu
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Bizim Hoca: Bezdum Da
22:15 Bizim Hoca: Bezdum Da
00:15 Dönence
02:45 Poyraz Karayel
04:30 Kavak Yelleri
FOX TV YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat
10:00 Sen Çal Kapımı
13:00 En Güzel Dönüşüm
14.30 Eşim Benzerim Yok
17:30 Aşk Mantık İntikam
19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber
20:00 Yaz Şarkısı
23:00 Ruhun Duymaz
01:45 Eşim Benzerim Yok
04:15 Aşk Yeniden
06:00 Her Yerde Sen
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