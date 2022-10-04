Süper 8 filminin konusu nedir, oyuncuları kim? Süper 8 filminin IMDb puanı kaç?
Başarılı bilim kurgu ve gerilim filmi Süper 8, 2011 yılında beyaz perdeyle buluşmuş, yüksek hasılat elde etmiş bir yapımdır. TV ekranlarına gelen kaliteli içerikler arasında yer alan film, oldukça merak ediliyor. Peki, Süper 8 filminin konusu nedir, oyuncuları kim? Süper 8 filminin IMDb puanı kaç?
Amerikan yapımı Süper 8 filmi, J.J. Abrams'in yazdığı ve yönettiği Steven Spielberg'in yapımcı olarak bulunduğu filmdir. Alias, Lost, Fringe gibi dizilerin yapımcılığını Mission: Impossible III, Star Trek gibi filmlerin yönetmenliğini yapan, Amerikan sinemasının yeni harika çocuklarından J.J. Abrams, Süper 8 filmiyle 80'ler sinemasına saygı duruşunda bulunuyor.
İşte, Süper 8 filmine dair başlıca merak edilenler...
SÜPER 8 FİLMİNİN KONUSU NEDİR?
Yıl 1979...Nevada’da Area 51’ adıyla anılan gizli bir askeri bölgeden Ohio’ya çok özel bir kargo taşınmaktadır. Bu kargoyu taşıyan yük trenine intihar saldırısı gerçekleştirilir ve tren raydan çıkar. Ancak tren kazası, bu özel kargonun serbest kalmasına neden olur. Dünya bunun sonuçlarını yaşayacaktır.
SÜPER 8 FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
- Joel Courtney
- Elle Fanning
- Kyle Chandler
- Riley Griffiths
- Ryan Lee
- Ron Eldard
SÜPER 8 FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?
Filmin IMDb puanı 7/10 olarak karşımıza çıkıyor.
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