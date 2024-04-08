TV yayın akışı 8 Nisan Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
TV ekranında yayın yapan kanalların yayın akışları izleyiciler tarafından merak ediliyor. "Bugün televizyonda ne var?" sorusunu soran yurttaşlar, 8 Nisan Pazartesi günü televizyonda hangi dizi, film ve programların yer alacağını araştırıyor. Peki, bu akşam televizyonda ne var? 8 Nisan Pazartesi TV rehberi...
Pazartesi gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle Pazar akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 8 Nisan Pazartesi günü tv yayın akışı...
SHOW TV YAYIN AKIŞI
07:15 Güzel Günler
10:30 Tatlı Dillim
12:30 Aslı Hünel İle Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Avanak Abdi
21:45 Tarzan Rıfkı
23:45 Avanak Abdi
01:30 Bahar
ATV YAYIN AKIŞI
06:50 Kuruluş Osman
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'da
19:00 atv Ana Haber
19:20 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle İftar
20:00 Yaban Çiçekleri
23:45 Kardeşlerim
02:45 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle Sahur
KANAL D YAYIN AKIŞI
06:45 Sihirli Annem
09:00 Taş Kağıt Makas
11:00 CAmdaki Kız
12:30 Arda'nın Ramazan Mutfağı
13:15 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar
18:40 Kanal D Ana Haber
20:00 Mahalleden Arkadaşlar
22:15 Mahalleden Arkadaşlar
00:15 Cingöz Recai Bir Efsanenin Dönüşü
02:15 Selahattin Eyyubi
03:15 M. Fatih Çıtlak İle Sahura Doğru
NOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10:30 Kızıl Goncalar
12:00 Fatih Savaş İle Ramazan Sohbetleri
12:45 Sahrap Soysal İle Ramazan Sofrası
13:30 Korkma Ben Yanındayım
16:30 Prestij Meselesi
20:00 Kızıl Goncalar
23:45 Korkma Ben Yanındayım
02:00 Kefaret
03:45 Fatih Savaş İle Sahur Sohbetleri
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Erkenci Kuş
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:30 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlasak
16:15 Söz
18:15 Star Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler Bunlar 2
20:00 Vizontele
22:30 Ömer
01:30 Vizontele
03:20 Aramızda Kalsın
03:45 Halil Necipoğlu İle Ramazan Bereketi
TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 Gençlik Rüzgarı
07:15 8'de Sağlık
08:30 Aramızda Kalmasın
11:15 Survivor All Star 2024
14:.00 Survivor Ekstra
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 Survivor All Star
00:15 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular
TRT1 YAYIN AKIŞI
04:58 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
06:00 Benim Adım Melek
09:00 Aziz Mahmud Hüdayi: Aşkın Yolculuğu
10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
13:15 Kod Adı Kırlangıç
17:00 Lingo Türkiye
18:15 Ramazan Sevinci
19:50 Ana Haber
20:20 İddiaların Aksine
20:25 Yabancı Sinema "Çağrı"
23:45 Kara Ağaç Destanı
03:20 Sahur Bereketi
05:00 Kapanış
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