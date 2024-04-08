TV yayın akışı 8 Nisan Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV ekranında yayın yapan kanalların yayın akışları izleyiciler tarafından merak ediliyor. "Bugün televizyonda ne var?" sorusunu soran yurttaşlar, 8 Nisan Pazartesi günü televizyonda hangi dizi, film ve programların yer alacağını araştırıyor. Peki, bu akşam televizyonda ne var? 8 Nisan Pazartesi TV rehberi...

cumhuriyet.com.tr
08 Nisan 2024 Pazartesi, 10:11
TV yayın akışı 8 Nisan Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

Pazartesi gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle Pazar akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 8 Nisan Pazartesi günü tv yayın akışı...

TV yayın akışı 8 Nisan Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

SHOW TV YAYIN AKIŞI

07:15 Güzel Günler

10:30 Tatlı Dillim

12:30 Aslı Hünel İle Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Avanak Abdi

21:45 Tarzan Rıfkı

23:45 Avanak Abdi

01:30 Bahar

TV yayın akışı 8 Nisan Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

ATV YAYIN AKIŞI

06:50 Kuruluş Osman

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

13:00 atv Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol'da

19:00 atv Ana Haber

19:20 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle İftar

20:00 Yaban Çiçekleri

23:45 Kardeşlerim

02:45 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle Sahur

TV yayın akışı 8 Nisan Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

KANAL D YAYIN AKIŞI

06:45 Sihirli Annem

09:00 Taş Kağıt Makas

11:00 CAmdaki Kız

12:30 Arda'nın Ramazan Mutfağı

13:15 Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokaklar

18:40 Kanal D Ana Haber

20:00 Mahalleden Arkadaşlar

22:15 Mahalleden Arkadaşlar

00:15 Cingöz Recai Bir Efsanenin Dönüşü

02:15 Selahattin Eyyubi

03:15 M. Fatih Çıtlak İle Sahura Doğru

TV yayın akışı 8 Nisan Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

NOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat

10:30 Kızıl Goncalar

12:00 Fatih Savaş İle Ramazan Sohbetleri

12:45 Sahrap Soysal İle Ramazan Sofrası

13:30 Korkma Ben Yanındayım

16:30 Prestij Meselesi

20:00 Kızıl Goncalar

23:45 Korkma Ben Yanındayım

02:00 Kefaret

03:45 Fatih Savaş İle Sahur Sohbetleri

TV yayın akışı 8 Nisan Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Erkenci Kuş

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:30 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlasak

16:15 Söz

18:15 Star Haber

19:00 Çok Güzel Hareketler Bunlar 2

20:00 Vizontele

22:30 Ömer

01:30 Vizontele

03:20 Aramızda Kalsın

03:45 Halil Necipoğlu İle Ramazan Bereketi

TV yayın akışı 8 Nisan Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV8 YAYIN AKIŞI

06:00 Gençlik Rüzgarı

07:15 8'de Sağlık

08:30 Aramızda Kalmasın

11:15 Survivor All Star 2024

14:.00 Survivor Ekstra

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 Survivor All Star

00:15 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular

TV yayın akışı 8 Nisan Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TRT1 YAYIN AKIŞI

04:58 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

06:00 Benim Adım Melek

09:00 Aziz Mahmud Hüdayi: Aşkın Yolculuğu

10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

13:15 Kod Adı Kırlangıç

17:00 Lingo Türkiye

18:15 Ramazan Sevinci

19:50 Ana Haber

20:20 İddiaların Aksine

20:25 Yabancı Sinema "Çağrı"

23:45 Kara Ağaç Destanı

03:20 Sahur Bereketi

05:00 Kapanış

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