Zirve değişmedi: Televizyonda haftanın en çok izlenen yerli dizileri
Box Office Türkiye, hafta boyunca prime time'da izleyiciyle buluşan yerli dizilerden en çok izlenen 10 yapımı sıraladı. Burak Sakar'ın derlediği prime time 20+ABC1 reyting listesine göre, 3-9 Mart 2024 tarihleri arasında 'Bahar' dizisi, 4. bölümüyle haftanın en çok reyting alan yapımı oldu. Prime Time'da en çok reyting alan yerli diziler şöyle...
1 - Bahar
(Sezon 1 - Bölüm 4) - 13,36
2 - İnci Taneleri
(Sezon 1 - Bölüm 7) - 9,96
3 - Kızılcık Şerbeti
(Sezon 2 - Bölüm 54) - 9,52
4 - Kızıl Goncalar
(Sezon 1 - Bölüm 9) - 9,21
5 - Gönül Dağı
(Sezon 4 - Bölüm 130) - 8,39
6 - Kuruluş Osman
(Sezon 5 - Bölüm 151) - 6,72
7 - Yargı
(Sezon 3 - Bölüm 85) - 5,96
8 - Teşkilat
(Sezon 4 - Bölüm 98) - 5,63
9 - Mehmed Fetihler Sultanı
(Sezon 1 - Bölüm 2) - 5,44
10 - Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi
(Sezon 1 - Bölüm 15) - 5,11
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