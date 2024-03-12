Zirve değişmedi: Televizyonda haftanın en çok izlenen yerli dizileri

Box Office Türkiye, hafta boyunca prime time'da izleyiciyle buluşan yerli dizilerden en çok izlenen 10 yapımı sıraladı. Burak Sakar'ın derlediği prime time 20+ABC1 reyting listesine göre, 3-9 Mart 2024 tarihleri arasında 'Bahar' dizisi, 4. bölümüyle haftanın en çok reyting alan yapımı oldu. Prime Time'da en çok reyting alan yerli diziler şöyle...

cumhuriyet.com.tr
12 Mart 2024 Salı, 12:48
Zirve değişmedi: Televizyonda haftanın en çok izlenen yerli dizileri

1 - Bahar 

(Sezon 1 - Bölüm 4) - 13,36

Zirve değişmedi: Televizyonda haftanın en çok izlenen yerli dizileri

2 - İnci Taneleri 

(Sezon 1 - Bölüm 7) - 9,96

Zirve değişmedi: Televizyonda haftanın en çok izlenen yerli dizileri

3 - Kızılcık Şerbeti

(Sezon 2 - Bölüm 54) - 9,52

Zirve değişmedi: Televizyonda haftanın en çok izlenen yerli dizileri

4 - Kızıl Goncalar 

(Sezon 1 - Bölüm 9) - 9,21

Zirve değişmedi: Televizyonda haftanın en çok izlenen yerli dizileri

5 - Gönül Dağı 

(Sezon 4 - Bölüm 130) - 8,39

Zirve değişmedi: Televizyonda haftanın en çok izlenen yerli dizileri

6 - Kuruluş Osman 

(Sezon 5 - Bölüm 151) - 6,72

Zirve değişmedi: Televizyonda haftanın en çok izlenen yerli dizileri

7 - Yargı 

(Sezon 3 - Bölüm 85) - 5,96

Zirve değişmedi: Televizyonda haftanın en çok izlenen yerli dizileri

8 - Teşkilat

(Sezon 4 - Bölüm 98) - 5,63

Zirve değişmedi: Televizyonda haftanın en çok izlenen yerli dizileri

9 - Mehmed Fetihler Sultanı 

(Sezon 1 - Bölüm 2) - 5,44

Zirve değişmedi: Televizyonda haftanın en çok izlenen yerli dizileri

10 - Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 

(Sezon 1 - Bölüm 15) - 5,11

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