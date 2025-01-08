TV yayın akışı 8 Ocak Çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV yayın akışı 8 Ocak Çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

Çarşamba gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle Çarşamba akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 8 Ocak Çarşamba günü tv yayın akışı...

cumhuriyet.com.tr
08 Ocak 2025 Çarşamba, 09:26
TV yayın akışı 8 Ocak Çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

8 Ocak Çarşamba akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 8 Ocak Çarşamba tv yayın akışı...

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI:  Annem Ankara 20:00

NOW  YAYIN AKIŞI: Leyla: Hayat... Aşk... Adalet... 20:00 

STAR TV YAYIN AKIŞI: RTÜK Belgeseli 20:00 

SHOW TV YAYIN AKIŞI: Sandık Kokusu 20:00 

TV8 YAYIN AKIŞI: Survivor All Star-Gönüllüler 20:00 

TRT 1 YAYIN AKIŞI: Mehmed: Fetihler Sultanı 20:00 

ATV YAYIN AKIŞI: Galatasaray-Rams Başakşehir 21:00 

TV yayın akışı 8 Ocak Çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Bu Sabah

10:00 Sandık Kokusu

12:30 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Sandık Kokusu

00:15 Siyah Kalp

03:00 Deha

05:15 Kızılcık Şerbeti

TV yayın akışı 8 Ocak Çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

ATV TV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Yerli Dizi : Sen Anlat Karadeniz

16:00 Esra Erol'da

19:00 Ana Haber

19:45 Kupa Günlüğü

20:30 Galatasaray-Rams Başakşehir

22:45 Yerli dizi Zembilli (Tekrar)

TV yayın akışı 8 Ocak Çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Küçük Ağa

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:15 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokaklar

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Annem Ankara

22:45 Eski Yöntem

TV yayın akışı 8 Ocak Çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 Ebru ile 8'de Sağlık / Yeni Bölüm

08:30 Gel Konuşalım / Canlı

12:00 Survivor All Star-Gönüllüler

13:30 Survivor Panorama / Canlı

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm

20:00 Survivor All Star-Gönüllüler / Yeni bölüm

00:15 Survivor Ekstra / Canlı

01:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

TV yayın akışı 8 Ocak Çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

STAR TV YAYIN AKIŞI

07.00 Güne Başlarken

09.45 Songül ve Uğur ile Sana Değer

13.00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

16.15 Söz

19.00 Star Haber

20.00 RTÜK Belgeseli

22.30 Yerli Dizi Tekrar

TV yayın akışı 8 Ocak Çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

NOW TV YAYIN AKIŞI

07.30 İlk Bakış

08.00 İlker Karagöz ile Çalar Saat

10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12.30 Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar

13.30 En Hamarat Benim

16.30 Fatih Ürek ile Gelin Görümce

19.00 Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber

20.00 Leyla: Hayat... Aşk... Adalet...

23.45 Hudutsuz Sevda

TV rehberi trt TV 8

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