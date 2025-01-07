Yayınlanma: 07.01.2025 - 18:59

Güncelleme: 07.01.2025 - 18:59

Kardeş Takımı filminin yönetmen koltuğunda Mustafa Kotan oturuyor. Filmin senaristliğini Meriç Aydın ve Elif Dede üstleniyor. Peki, Kardeş Takımı filminin konusu ne? Kardeş Takımı filminin oyuncuları kim?

KARDEŞ TAKIMI FİLMİNİN KONUSU NE?

Deniz, Derya, Ali ve Yaz için sıradan olması gereken bir gün, ebeveynlerinin birer gizli ajan olduklarını öğrenmeleriyle bambaşka bir hal alır. Dünya’nın geleceğine yön veren yüzlerce teknolojik icat ve yazılımın korunduğu TeknoStar için çalışan anne babaları, teknolojileri ele geçirmeye çalışan kötü güçler tarafından kaçırılır. 4 kardeş, evin gizli bölmesinde buldukları süper bilgisayar TA-OZ 4000 nam-ı diğer TAKOZ’un da yardımıyla hem ebeveynlerini hem de dünyanın geleceğini kurtarmak için zorlu bir maceraya atılır. Bu süreç onları gerçek bir Kardeş Takımı’na dönüştürür.

KARDEŞ TAKIMI FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Fırat Albayram

Ceyda Kasabalı

Çağan Efe Ak

Ecrin Su Çoban

Melis İşiten

Mert Denizmen

Gülhan Tekin

Mehmet Aybars Kaya

Alper Baytekin

KARDEŞ TAKIMI FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Kardeş Takımı filminin IMDb puanı 10 üzerinden 3.5 olarak belirlendi.