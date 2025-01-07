Kardeş Takımı filminin konusu ne? Kardeş Takımı filminin oyuncuları kim?
Kardeş Takımı filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Kardeş Takımı filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Kardeş Takımı filminin konusu ne? Kardeş Takımı filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Kardeş Takımı filminin yönetmen koltuğunda Mustafa Kotan oturuyor. Filmin senaristliğini Meriç Aydın ve Elif Dede üstleniyor. Peki, Kardeş Takımı filminin konusu ne? Kardeş Takımı filminin oyuncuları kim?
KARDEŞ TAKIMI FİLMİNİN KONUSU NE?
Deniz, Derya, Ali ve Yaz için sıradan olması gereken bir gün, ebeveynlerinin birer gizli ajan olduklarını öğrenmeleriyle bambaşka bir hal alır. Dünya’nın geleceğine yön veren yüzlerce teknolojik icat ve yazılımın korunduğu TeknoStar için çalışan anne babaları, teknolojileri ele geçirmeye çalışan kötü güçler tarafından kaçırılır. 4 kardeş, evin gizli bölmesinde buldukları süper bilgisayar TA-OZ 4000 nam-ı diğer TAKOZ’un da yardımıyla hem ebeveynlerini hem de dünyanın geleceğini kurtarmak için zorlu bir maceraya atılır. Bu süreç onları gerçek bir Kardeş Takımı’na dönüştürür.
KARDEŞ TAKIMI FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Fırat Albayram
Ceyda Kasabalı
Çağan Efe Ak
Ecrin Su Çoban
Melis İşiten
Mert Denizmen
Gülhan Tekin
Mehmet Aybars Kaya
Alper Baytekin
KARDEŞ TAKIMI FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Kardeş Takımı filminin IMDb puanı 10 üzerinden 3.5 olarak belirlendi.
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