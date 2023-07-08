TV yayın akışı 8 Temmuz Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler
Cumartesi gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor.
Özellikle Cumartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 8 Temmuz Cumartesi günü tv yayın akışı...
GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?
KANAL D YAYIN AKIŞI 20:00 Amacı Olmayan Grup
FOX TV YAYIN AKIŞI 20:00 Postacı
SHOW TV YAYIN AKIŞI 23:30 Kılıç Savaşları
STAR TV YAYIN AKIŞI 20:00 Yalı Çapkını
TV8 YAYIN AKIŞI 20:00 MasterChef Türkiye All Star
TRT 1 YAYIN AKIŞI 22:15 Kendi Düşen Ağlamaz
ATV YAYIN AKIŞI 20:00 Örümcek Adam: Eve Dönüş
FOX TV YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
10:00 Ekonomi Arası
10:15 Memet Özer İle Mutfakta
11:00 Kısmet
14:00 Yasak Elma
15:15 Bekçiler Kralı
19:00 Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Postacı
21:45 Kısmet
00:45 Postacı
02:15 Gülcemal
04:45 Aşk Yeniden
06:00 İnadına Aşk
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Yabancı Damat
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
12:00 Ya Çok Seversen
15:45 Dönence
18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Amacı Olmayan Grup
21:45 Amacı Olmayan Grup
23:30 Ya Çok Seversen
02:15 Poyraz Karayel
03:45 Müzik Arası
04:45 Kavak Yelleri
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Yeşil Vadi'nin Kızı
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Bir Şansım Olsa
14:30 Maviye Sürgün
18:25 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:30 Kılıç Savaşları
01:45 Kılıç Savaşları
03:45 Yeşil Vadi'nin Kızı
05:30 Bir Şansım Olsa
STAR TV YAYIN AKIŞI
06:00 Sefirin Kızı
07:00 Sefirin Kızı
08:00 Dr. Özgür Koldaş İle Sağlık Gündemi
09:00 Aramızda Kalsın
11:30 Erkenci Kuş
14:00 Kiralık Aşk
16:00 Sefirin Kızı
19:00 Star Haber
20:00 Yalı Çapkını
23:00 Ercan Saatçi ile Çok Akustik
01:30 Aramızda Kalsın
03:00 Erkenci Kuş
TV8 YAYIN AKIŞI
06:30 Doğduğun Ev Kaderindir
07:15 Süper Bir Takım
07:30 Türkiye'nin Doktorları
09:00 Kırmızı Oda
10:00 Gazete Magazin
12:30 MasterChef Türkiye All Star
15:00 Karakomik Filmler "2 Arada - Kaçamak"
17:15 Sara'ya İki Katır
20:00 MasterChef Türkiye All Star
00:15 Gazete Magazin
02:45 Dargın Kuzenler
04:00 Dizi
05:30 Doğduğun Ev Kaderindir
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:25 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
06:20 Ege'nin Hamsisi
09:45 Hayallerin Peşinde
11:00 Tek Yürek 04,17
11:50 Benim Güzel Ailem
18:00 Biraz Kül Biraz Duman
19:00 Ana Haber
20:00 Yerli Dizi
22:15 Kendi Düşen Ağlamaz
00:45 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
02:00 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Özel
02:30 Benim Güzel Ailem
04:45 Kendi Düşen Ağlamaz
ATV YAYIN AKIŞI
06:00 Bir Küçük Gün Işığı
07:00 Ateş Kuşları
10:00 Küçük Kadınlar
12:00 Akıncı
12:20 Akıncı
13:00 Vermem Seni Ellere
16:40 Bad Boys: Her Zaman Çılgın
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Örümcek Adam: Eve Dönüş
22:30 Bloodshot: Durdurulamaz Güç
00:40 Bloodshot: Durdurulamaz Güç
02:50 Vermem Seni Ellere
05:50 Bir Küçük Gün Işığı
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