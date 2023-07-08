TV yayın akışı 8 Temmuz Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler

cumhuriyet.com.tr
08 Temmuz 2023 Cumartesi, 10:28
<p>Cumartesi gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. </p> <p>Özellikle Cumartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 8 Temmuz Cumartesi günü tv yayın akışı...</p> <p><strong>GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?</strong></p> <p>KANAL D YAYIN AKIŞI     20:00 Amacı Olmayan Grup</p> <p>FOX TV YAYIN AKIŞI      20:00 Postacı</p> <p>SHOW TV YAYIN AKIŞI     23:30 Kılıç Savaşları</p> <p>STAR TV YAYIN AKIŞI     20:00 Yalı Çapkını</p> <p>TV8 YAYIN AKIŞI         20:00 MasterChef Türkiye All Star</p> <p>TRT 1 YAYIN AKIŞI       22:15 Kendi Düşen Ağlamaz</p> <p>ATV YAYIN AKIŞI         20:00 Örümcek Adam: Eve Dönüş</p>

Cumartesi gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. 

Özellikle Cumartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 8 Temmuz Cumartesi günü tv yayın akışı...

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI     20:00 Amacı Olmayan Grup

FOX TV YAYIN AKIŞI      20:00 Postacı

SHOW TV YAYIN AKIŞI     23:30 Kılıç Savaşları

STAR TV YAYIN AKIŞI     20:00 Yalı Çapkını

TV8 YAYIN AKIŞI         20:00 MasterChef Türkiye All Star

TRT 1 YAYIN AKIŞI       22:15 Kendi Düşen Ağlamaz

ATV YAYIN AKIŞI         20:00 Örümcek Adam: Eve Dönüş

<p><strong>FOX TV YAYIN AKIŞI </strong></p> <p>08:30 Çalar Saat Hafta Sonu</p> <p>10:00 Ekonomi Arası</p> <p>10:15 Memet Özer İle Mutfakta</p> <p>11:00 Kısmet</p> <p>14:00 Yasak Elma</p> <p>15:15 Bekçiler Kralı</p> <p>19:00 Fox Ana Haber Hafta Sonu</p> <p>20:00 Postacı</p> <p>21:45 Kısmet</p> <p>00:45 Postacı</p> <p>02:15 Gülcemal</p> <p>04:45 Aşk Yeniden</p> <p>06:00 İnadına Aşk</p>

FOX TV YAYIN AKIŞI 

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

10:00 Ekonomi Arası

10:15 Memet Özer İle Mutfakta

11:00 Kısmet

14:00 Yasak Elma

15:15 Bekçiler Kralı

19:00 Fox Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Postacı

21:45 Kısmet

00:45 Postacı

02:15 Gülcemal

04:45 Aşk Yeniden

06:00 İnadına Aşk

<p><strong>KANAL D YAYIN AKIŞI </strong></p> <p>07:00 Yabancı Damat</p> <p>08:30 Konuştukça</p> <p>09:45 Magazin D Cumartesi</p> <p>12:00 Ya Çok Seversen</p> <p>15:45 Dönence</p> <p>18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu</p> <p>20:00 Amacı Olmayan Grup</p> <p>21:45 Amacı Olmayan Grup</p> <p>23:30 Ya Çok Seversen</p> <p>02:15 Poyraz Karayel</p> <p>03:45 Müzik Arası</p> <p>04:45 Kavak Yelleri</p>

KANAL D YAYIN AKIŞI 

07:00 Yabancı Damat

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Cumartesi

12:00 Ya Çok Seversen

15:45 Dönence

18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Amacı Olmayan Grup

21:45 Amacı Olmayan Grup

23:30 Ya Çok Seversen

02:15 Poyraz Karayel

03:45 Müzik Arası

04:45 Kavak Yelleri

<p><strong>SHOW TV YAYIN AKIŞI </strong></p> <p>06:00 Yeşil Vadi'nin Kızı</p> <p>10:00 Cumartesi Sürprizi</p> <p>13:00 Bir Şansım Olsa</p> <p>14:30 Maviye Sürgün</p> <p>18:25 Show Ana Haber</p> <p>20:00 Güldür Güldür Show</p> <p>23:30 Kılıç Savaşları</p> <p>01:45 Kılıç Savaşları</p> <p>03:45 Yeşil Vadi'nin Kızı</p> <p>05:30 Bir Şansım Olsa</p>

SHOW TV YAYIN AKIŞI 

06:00 Yeşil Vadi'nin Kızı

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Bir Şansım Olsa

14:30 Maviye Sürgün

18:25 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:30 Kılıç Savaşları

01:45 Kılıç Savaşları

03:45 Yeşil Vadi'nin Kızı

05:30 Bir Şansım Olsa

<p><strong>STAR TV YAYIN AKIŞI </strong></p> <p>06:00 Sefirin Kızı</p> <p>07:00 Sefirin Kızı</p> <p>08:00 Dr. Özgür Koldaş İle Sağlık Gündemi</p> <p>09:00 Aramızda Kalsın</p> <p>11:30 Erkenci Kuş</p> <p>14:00 Kiralık Aşk</p> <p>16:00 Sefirin Kızı</p> <p>19:00 Star Haber</p> <p>20:00 Yalı Çapkını</p> <p>23:00 Ercan Saatçi ile Çok Akustik</p> <p>01:30 Aramızda Kalsın</p> <p>03:00 Erkenci Kuş</p>

STAR TV YAYIN AKIŞI 

06:00 Sefirin Kızı

07:00 Sefirin Kızı

08:00 Dr. Özgür Koldaş İle Sağlık Gündemi

09:00 Aramızda Kalsın

11:30 Erkenci Kuş

14:00 Kiralık Aşk

16:00 Sefirin Kızı

19:00 Star Haber

20:00 Yalı Çapkını

23:00 Ercan Saatçi ile Çok Akustik

01:30 Aramızda Kalsın

03:00 Erkenci Kuş

<p><strong>TV8 YAYIN AKIŞI </strong></p> <p>06:30 Doğduğun Ev Kaderindir</p> <p>07:15 Süper Bir Takım</p> <p>07:30 Türkiye'nin Doktorları</p> <p>09:00 Kırmızı Oda</p> <p>10:00 Gazete Magazin</p> <p>12:30 MasterChef Türkiye All Star</p> <p>15:00 Karakomik Filmler "2 Arada - Kaçamak"</p> <p>17:15 Sara'ya İki Katır</p> <p>20:00 MasterChef Türkiye All Star</p> <p>00:15 Gazete Magazin</p> <p>02:45 Dargın Kuzenler</p> <p>04:00 Dizi</p> <p>05:30 Doğduğun Ev Kaderindir</p>

TV8 YAYIN AKIŞI 

06:30 Doğduğun Ev Kaderindir

07:15 Süper Bir Takım

07:30 Türkiye'nin Doktorları

09:00 Kırmızı Oda

10:00 Gazete Magazin

12:30 MasterChef Türkiye All Star

15:00 Karakomik Filmler "2 Arada - Kaçamak"

17:15 Sara'ya İki Katır

20:00 MasterChef Türkiye All Star

00:15 Gazete Magazin

02:45 Dargın Kuzenler

04:00 Dizi

05:30 Doğduğun Ev Kaderindir

<p><strong>TRT 1 YAYIN AKIŞI </strong></p> <p>05:25 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye</p> <p>06:20 Ege'nin Hamsisi</p> <p>09:45 Hayallerin Peşinde</p> <p>11:00 Tek Yürek 04,17</p> <p>11:50 Benim Güzel Ailem</p> <p>18:00 Biraz Kül Biraz Duman</p> <p>19:00 Ana Haber</p> <p>20:00 Yerli Dizi</p> <p>22:15 Kendi Düşen Ağlamaz</p> <p>00:45 Pelin Çift İle Gündem Ötesi</p> <p>02:00 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Özel</p> <p>02:30 Benim Güzel Ailem</p> <p>04:45 Kendi Düşen Ağlamaz </p>

TRT 1 YAYIN AKIŞI 

05:25 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

06:20 Ege'nin Hamsisi

09:45 Hayallerin Peşinde

11:00 Tek Yürek 04,17

11:50 Benim Güzel Ailem

18:00 Biraz Kül Biraz Duman

19:00 Ana Haber

20:00 Yerli Dizi

22:15 Kendi Düşen Ağlamaz

00:45 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

02:00 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Özel

02:30 Benim Güzel Ailem

04:45 Kendi Düşen Ağlamaz 

<p><strong>ATV YAYIN AKIŞI </strong></p> <p>06:00 Bir Küçük Gün Işığı</p> <p>07:00 Ateş Kuşları</p> <p>10:00 Küçük Kadınlar</p> <p>12:00 Akıncı</p> <p>12:20 Akıncı</p> <p>13:00 Vermem Seni Ellere</p> <p>16:40 Bad Boys: Her Zaman Çılgın</p> <p>19:00 ATV Ana Haber</p> <p>20:00 Örümcek Adam: Eve Dönüş</p> <p>22:30 Bloodshot: Durdurulamaz Güç</p> <p>00:40 Bloodshot: Durdurulamaz Güç</p> <p>02:50 Vermem Seni Ellere </p> <p>05:50 Bir Küçük Gün Işığı</p>

ATV YAYIN AKIŞI 

06:00 Bir Küçük Gün Işığı

07:00 Ateş Kuşları

10:00 Küçük Kadınlar

12:00 Akıncı

12:20 Akıncı

13:00 Vermem Seni Ellere

16:40 Bad Boys: Her Zaman Çılgın

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Örümcek Adam: Eve Dönüş

22:30 Bloodshot: Durdurulamaz Güç

00:40 Bloodshot: Durdurulamaz Güç

02:50 Vermem Seni Ellere 

05:50 Bir Küçük Gün Işığı

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