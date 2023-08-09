TV yayın akışı 9 Ağustos Çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

cumhuriyet.com.tr
09 Ağustos 2023 Çarşamba, 10:09
<p>Çarşamba gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. </p> <p>Özellikle Çarşamba akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 9 Ağustos Çarşamba günü tv yayın akışı...</p>

Çarşamba gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. 

Özellikle Çarşamba akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 9 Ağustos Çarşamba günü tv yayın akışı...

<p><strong>GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?</strong></p> <p>KANAL D YAYIN AKIŞI     20:00 Belalı Tanık</p> <p>FOX TV YAYIN AKIŞI      20:00 Ruhun Duymaz</p> <p>SHOW TV YAYIN AKIŞI     20:00 Güldür Güldür Show</p> <p>STAR TV YAYIN AKIŞI     20:00 Arı Maya</p> <p>TV8 YAYIN AKIŞI         20:00 MasterChef Türkiye All Star</p> <p>TRT 1 YAYIN AKIŞI       20:00 Benim Güzel Ailem</p> <p>ATV YAYIN AKIŞI         20:00 Bumblebee</p>

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI     20:00 Belalı Tanık

FOX TV YAYIN AKIŞI      20:00 Ruhun Duymaz

SHOW TV YAYIN AKIŞI     20:00 Güldür Güldür Show

STAR TV YAYIN AKIŞI     20:00 Arı Maya

TV8 YAYIN AKIŞI         20:00 MasterChef Türkiye All Star

TRT 1 YAYIN AKIŞI       20:00 Benim Güzel Ailem

ATV YAYIN AKIŞI         20:00 Bumblebee

<p><strong>ATV YAYIN AKIŞI </strong></p> <p>08:00 Kahvaltı Haberleri</p> <p>10:00 Kardeşlerim</p> <p>13:00 ATV Gün Ortası</p> <p>14:00 Aldatmak</p> <p>17:00 İkimizin Yerine</p> <p>19:00 ATV Ana Haber</p> <p>20:00 Bumblebee </p> <p>22.20 Tomb Raider </p> <p>00:40 Vermem Seni Ellere </p> <p>03:25 Üvey Anne</p>

ATV YAYIN AKIŞI 

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Kardeşlerim

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Aldatmak

17:00 İkimizin Yerine

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Bumblebee 

22.20 Tomb Raider 

00:40 Vermem Seni Ellere 

03:25 Üvey Anne

<p><strong>SHOW TV YAYIN AKIŞI </strong></p> <p>07:30 Yeşil Vadi'nin Kızı</p> <p>09:30 Gelsin Hayat Bildiği Gibi</p> <p>12:45 Aile</p> <p>15:45 Yeşil Vadi’nin Kızı</p> <p>18:25 Show Ana Haber</p> <p>20:00 Güldür Güldür Show</p> <p>21:30 Maviye Sürgün</p> <p>00:15 Barbar Conan</p> <p>02:15 Barbar Conan</p> <p>04:00 Emine</p> <p>05:30 Yeni Gelin</p>

SHOW TV YAYIN AKIŞI 

07:30 Yeşil Vadi'nin Kızı

09:30 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

12:45 Aile

15:45 Yeşil Vadi’nin Kızı

18:25 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

21:30 Maviye Sürgün

00:15 Barbar Conan

02:15 Barbar Conan

04:00 Emine

05:30 Yeni Gelin

<p><strong>STAR TV YAYIN AKIŞI </strong></p> <p>07:00 Erkenci Kuş</p> <p>09:00 Kiralık Aşk</p> <p>10:45 Çöp Adam</p> <p>13:30 Yalı Çapkını</p> <p>16:15 Ömer</p> <p>19:00 Star Ana Haber</p> <p>20:00 Arı Maya</p> <p>21:45 Patlat Kazan</p> <p>23:30 Arı Maya </p> <p>01:15 Erkenci Kuş</p> <p>03:00 Kiralık Aşk</p> <p>04:50 Aramızda Kalsın</p>

STAR TV YAYIN AKIŞI 

07:00 Erkenci Kuş

09:00 Kiralık Aşk

10:45 Çöp Adam

13:30 Yalı Çapkını

16:15 Ömer

19:00 Star Ana Haber

20:00 Arı Maya

21:45 Patlat Kazan

23:30 Arı Maya 

01:15 Erkenci Kuş

03:00 Kiralık Aşk

04:50 Aramızda Kalsın

<p><strong>TV8 YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>07:15 8’de Sağlık</p> <p>08:30 Kırmızı Oda</p> <p>11:15 MasterChef Türkiye All Star</p> <p>16:00 İşte Gelin İşte Kaynana</p> <p>20:00 MasterChef Türkiye All Star</p> <p>00:15 İşte Gelin İşte Kaynana</p> <p>02:30 Kırmızı Oda</p> <p>04:00 Tuzak</p>

TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 8’de Sağlık

08:30 Kırmızı Oda

11:15 MasterChef Türkiye All Star

16:00 İşte Gelin İşte Kaynana

20:00 MasterChef Türkiye All Star

00:15 İşte Gelin İşte Kaynana

02:30 Kırmızı Oda

04:00 Tuzak

<p><strong>TRT 1 YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>06:30 Adını Sen Koy</p> <p>09:15 Kalk Gidelim</p> <p>11:50 Şehirden Uzakta</p> <p>13:15 Seksenler</p> <p>16:10 Diriliş Ertuğrul</p> <p>19:00 Ana Haber</p> <p>19:55 İddiaların Aksine</p> <p>20:00 Benim Güzel Ailem</p> <p>00:15 3'te 3</p> <p>01:35 Kendi Düşen Ağlamaz</p> <p>03:50 Şehirden Uzakta</p> <p>05:00 Seksenler</p>

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:30 Adını Sen Koy

09:15 Kalk Gidelim

11:50 Şehirden Uzakta

13:15 Seksenler

16:10 Diriliş Ertuğrul

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Benim Güzel Ailem

00:15 3'te 3

01:35 Kendi Düşen Ağlamaz

03:50 Şehirden Uzakta

05:00 Seksenler

<p><strong>KANAL D YAYIN AKIŞI </strong></p> <p>06:15 Küçük Ağa</p> <p>07:45 Afilli Aşk</p> <p>09:15 Yaprak Dökümü</p> <p>11:00 Magazin D Yaz</p> <p>12:00 Kanal D Haber Gün Arası</p> <p>13:00 Gelinim Mutfakta</p> <p>16:00 Aşk-ı Memnu</p> <p>18:30 Kanal D Ana Haber</p> <p>20:00 Belalı Tanık</p> <p>22:30 Büyük Haydut</p> <p>00:45 Büyük Haydut</p> <p>02:45 Poyraz Karayel</p> <p>04:30 Kavak Yelleri</p>

KANAL D YAYIN AKIŞI 

06:15 Küçük Ağa

07:45 Afilli Aşk

09:15 Yaprak Dökümü

11:00 Magazin D Yaz

12:00 Kanal D Haber Gün Arası

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk-ı Memnu

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Belalı Tanık

22:30 Büyük Haydut

00:45 Büyük Haydut

02:45 Poyraz Karayel

04:30 Kavak Yelleri

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