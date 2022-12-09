TV yayın akışı 9 Aralık Cuma! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

cumhuriyet.com.tr
09 Aralık 2022 Cuma, 12:46
<p>Hafta sonuna yaklaştığımız cuma gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. </p> <p>Özellikle cuma akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 9 Aralık Cuma günü tv yayın akışı...</p> <p><strong>GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?</strong></p> <p>KANAL D YAYIN AKIŞI     20:00 Örümcek Adam 3</p> <p>FOX TV YAYIN AKIŞI        20:00 İyilik</p> <p>STAR TV YAYIN AKIŞI      20:00 Yalı Çapkını</p> <p>TV8 YAYIN AKIŞI              20:00  MasterChef Türkiye</p> <p>TRT 1 YAYIN AKIŞI           20:00  Gönül Dağı Özel </p> <p>ATV YAYIN AKIŞI              20:00 Yalnız Kurt</p> <p>SHOW TV YAYIN AKIŞI    20:00 Kızılcık Şerbeti</p>

Hafta sonuna yaklaştığımız cuma gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. 

Özellikle cuma akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 9 Aralık Cuma günü tv yayın akışı...

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI     20:00 Örümcek Adam 3

FOX TV YAYIN AKIŞI        20:00 İyilik

STAR TV YAYIN AKIŞI      20:00 Yalı Çapkını

TV8 YAYIN AKIŞI              20:00  MasterChef Türkiye

TRT 1 YAYIN AKIŞI           20:00  Gönül Dağı Özel 

ATV YAYIN AKIŞI              20:00 Yalnız Kurt

SHOW TV YAYIN AKIŞI    20:00 Kızılcık Şerbeti

<p><strong>KANAL D YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>07:00 Küçük Ağa</p> <p>09:00 Neler Oluyor Hayatta</p> <p>11:00  Hicran</p> <p>13:00 Gelinim Mutfakta</p> <p>16:00 Aşk ve Umut</p> <p>17:00 Hicran</p> <p>18:30 Kanal D Ana Haber</p> <p>20:00 Örümcek Adam 3</p> <p>22:45 Örümcek Adam 3</p> <p>01:45 O Kız</p>

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Küçük Ağa

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00  Hicran

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk ve Umut

17:00 Hicran

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Örümcek Adam 3

22:45 Örümcek Adam 3

01:45 O Kız

<p><strong>ATV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>06:00 Bir Zamanlar Çukurova</p> <p>07:00 Kahvaltı Haberleri</p> <p>08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor</p> <p>10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert</p> <p>13:00 ATV Gün Ortası</p> <p>14:00 Mutfak Bahane</p> <p>16:00 Esra Erol'da</p> <p>19:00 ATV Ana Haber</p> <p>20:00 Yalnız Kurt</p> <p>00:20 Bir Küçük Gün Işığı</p> <p>03:20 Mutfak Bahane</p>

ATV YAYIN AKIŞI

06:00 Bir Zamanlar Çukurova

07:00 Kahvaltı Haberleri

08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor

10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Yalnız Kurt

00:20 Bir Küçük Gün Işığı

03:20 Mutfak Bahane

<p><strong>FOX TV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>07:15 İlker Karagöz ile Çalar Saat</p> <p>10:15 Ekonomi Arası</p> <p>10:20 Çağla ile Yeni Bir Gün</p> <p>12:45 En Hamarat Benim</p> <p>17:00 Kayhan</p> <p>19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber</p> <p>20:00 İyilik</p> <p>23:30 Orta Sayfa</p> <p>01:30 En Hamarat Benim</p> <p>04:00 Son Yaz</p>

FOX TV YAYIN AKIŞI

07:15 İlker Karagöz ile Çalar Saat

10:15 Ekonomi Arası

10:20 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:45 En Hamarat Benim

17:00 Kayhan

19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber

20:00 İyilik

23:30 Orta Sayfa

01:30 En Hamarat Benim

04:00 Son Yaz

<p><strong>STAR TV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>07:00 Mesut Yar ile Bugün</p> <p>09:00 Halit Yerebakan ile Doktor Geldi</p> <p>10:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan</p> <p>13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde</p> <p>16:00 Yerli Dizi</p> <p>18:15 Star Haber</p> <p>19:00 Toprak ile Fidan</p> <p>20:00 Yalı Çapkını</p> <p>00:15 Toprak ile Fidan</p> <p>02:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan</p>

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:00 Halit Yerebakan ile Doktor Geldi

10:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde

16:00 Yerli Dizi

18:15 Star Haber

19:00 Toprak ile Fidan

20:00 Yalı Çapkını

00:15 Toprak ile Fidan

02:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan

<p><strong>SHOW TV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>06:00 Aziz</p> <p>08:00 Bu Sabah</p> <p>10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk</p> <p>12:15 Aslı Hünel ile Gelin Evi</p> <p>15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme</p> <p>18:45 SHOW Ana Haber</p> <p>20:00 Kızılcık Şerbeti</p> <p>00:15 Gelsin Hayat Bildiği Gibi</p> <p>02:45 Baba</p>

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Aziz

08:00 Bu Sabah

10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12:15 Aslı Hünel ile Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 SHOW Ana Haber

20:00 Kızılcık Şerbeti

00:15 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

02:45 Baba

<p><strong>TV8 YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>06:00 Canım Annem</p> <p>07:15 8'de Sağlık</p> <p>08:45 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa</p> <p>10:30 Yazgı</p> <p>12:00 Canım Annem</p> <p>13:00 Kadere Karşı</p> <p>14:00 Doya Doya Moda</p> <p>16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz </p> <p>20:00 Masterchef Türkiye</p> <p>00:15 Tuzak</p> <p>02:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz</p>

TV8 YAYIN AKIŞI

06:00 Canım Annem

07:15 8'de Sağlık

08:45 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa

10:30 Yazgı

12:00 Canım Annem

13:00 Kadere Karşı

14:00 Doya Doya Moda

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz 

20:00 Masterchef Türkiye

00:15 Tuzak

02:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

<p><strong>TRT 1 YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>05:43 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı</p> <p>05:45 Benim Adım Melek (Altyazılı)</p> <p>08:45 Bu Toprağın Sesi </p> <p>10:30 Alişan İle Hayata Gülümse </p> <p>13:15 Yeşil Deniz</p> <p>17:00 Ana Haber </p> <p>17:55 İddiaların Aksine</p> <p>18:00 2022 Dünya Kupası Çeyrek Final Karşılaşması "Hırvatistan-Brezilya"</p> <p>20:00 Gönül Dağı Özel</p> <p>22:00 2022 Dünya Kupası Çeyrek Final Karşılaşması "Hollanda-Arjantin"</p> <p>00:00 Türk İşi Dondurma</p> <p>02:25 Yeşil Deniz</p> <p>04:05 Alparslan: Büyük Selçuklu</p>

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:43 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:45 Benim Adım Melek (Altyazılı)

08:45 Bu Toprağın Sesi 

10:30 Alişan İle Hayata Gülümse 

13:15 Yeşil Deniz

17:00 Ana Haber 

17:55 İddiaların Aksine

18:00 2022 Dünya Kupası Çeyrek Final Karşılaşması "Hırvatistan-Brezilya"

20:00 Gönül Dağı Özel

22:00 2022 Dünya Kupası Çeyrek Final Karşılaşması "Hollanda-Arjantin"

00:00 Türk İşi Dondurma

02:25 Yeşil Deniz

04:05 Alparslan: Büyük Selçuklu

Film dizi hangi film/dizi var?

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