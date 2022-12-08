TV yayın akışı 8 Aralık Perşembe! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

cumhuriyet.com.tr
08 Aralık 2022 Perşembe, 09:31
<p>Haftaya devam ettiğimiz perşembe gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. </p> <p>Özellikle perşembe akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 8 Aralık Perşembe günü tv yayın akışı...</p> <p><strong>GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?</strong></p> <p>KANAL D YAYIN AKIŞI     20:00 Camdaki Kız</p> <p>FOX TV YAYIN AKIŞI        20:00 Kayhan</p> <p>STAR TV YAYIN AKIŞI      19:00 Toprak ile Fidan</p> <p>SHOW TV YAYIN AKIŞI     20:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi</p> <p>TV8 YAYIN AKIŞI              20:00 MasterChef Türkiye</p> <p>TRT 1 YAYIN AKIŞI           20:00  Balkan Ninnisi</p> <p>ATV YAYIN AKIŞI              20:00 Aldatmak</p>

Haftaya devam ettiğimiz perşembe gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. 

Özellikle perşembe akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 8 Aralık Perşembe günü tv yayın akışı...

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI     20:00 Camdaki Kız

FOX TV YAYIN AKIŞI        20:00 Kayhan

STAR TV YAYIN AKIŞI      19:00 Toprak ile Fidan

SHOW TV YAYIN AKIŞI     20:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

TV8 YAYIN AKIŞI              20:00 MasterChef Türkiye

TRT 1 YAYIN AKIŞI           20:00  Balkan Ninnisi

ATV YAYIN AKIŞI              20:00 Aldatmak

<p><strong>KANAL D YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>07:00 Küçük Ağa</p> <p>09:00 Neler Oluyor Hayatta?</p> <p>11:00 Hicran</p> <p>13:00 Gelinim Mutfakta</p> <p>16:00 Aşk ve Umut</p> <p>17:00 Hicran</p> <p>18:30 Ana Haber</p> <p>20:00 Camdaki Kız</p> <p>00:15 Üç Kız Kardeş</p> <p>03:00 Gelinim Mutfakta</p>

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Küçük Ağa

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Hicran

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk ve Umut

17:00 Hicran

18:30 Ana Haber

20:00 Camdaki Kız

00:15 Üç Kız Kardeş

03:00 Gelinim Mutfakta

<p><strong>FOX TV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>07:15 Çalar Saat</p> <p>10:15 Ekonomi Arası</p> <p>10:20 Çağla ile Yeni Bir Gün</p> <p>12:45 En Hamarat Benim</p> <p>16:30  Yasak Elma</p> <p>19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber</p> <p>20:00 Kayhan</p> <p>22:15 İyilik</p> <p>00:45 En Hamarat Benim</p>

FOX TV YAYIN AKIŞI

07:15 Çalar Saat

10:15 Ekonomi Arası

10:20 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:45 En Hamarat Benim

16:30  Yasak Elma

19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber

20:00 Kayhan

22:15 İyilik

00:45 En Hamarat Benim

<p><strong>STAR TV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>07:00 Mesut Yar ile Bugün</p> <p>09:00 Halit Yerebakan ile Doktor Geldi</p> <p>10:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan</p> <p>13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde</p> <p>16:00 Yerli Dizi</p> <p>18:15 Star Haber</p> <p>19:00 Toprak ile Fidan</p> <p>20:00 Yerli Dizi</p> <p>00:15 Toprak ile Fidan</p>

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:00 Halit Yerebakan ile Doktor Geldi

10:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde

16:00 Yerli Dizi

18:15 Star Haber

19:00 Toprak ile Fidan

20:00 Yerli Dizi

00:15 Toprak ile Fidan

<p><strong>SHOW TV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>06:00 Aziz</p> <p>08:00 Bu Sabah</p> <p>10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk</p> <p>12:15 Aslı Hünel ile Gelin Evi</p> <p>15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme</p> <p>18:45 Ana Haber</p> <p>20:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi</p> <p>00:15 Kızılcık Şerbeti</p>

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Aziz

08:00 Bu Sabah

10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12:15 Aslı Hünel ile Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Ana Haber

20:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

00:15 Kızılcık Şerbeti

<p><strong>TV 8 YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>06:00 Canım Annem</p> <p>07:15 8'de Sağlık</p> <p>08:45 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa</p> <p>10:30 Yazgı</p> <p>12:00 Canım Annem</p> <p>13:00 Kadere Karşı</p> <p>14:00 Doya Doya Moda</p> <p>16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz</p> <p>20:00 MasterChef Türkiye</p> <p>00:15 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular</p> <p>01:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz</p>

TV 8 YAYIN AKIŞI

06:00 Canım Annem

07:15 8'de Sağlık

08:45 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa

10:30 Yazgı

12:00 Canım Annem

13:00 Kadere Karşı

14:00 Doya Doya Moda

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 MasterChef Türkiye

00:15 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular

01:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

<p><strong>TRT 1 YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>05:38 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı</p> <p>05:40 Benim Adım Melek (Altyazılı)</p> <p>08:45 Bu Toprağın Sesi</p> <p>10:30 Alişan İle Hayata Gülümse (Canlı)</p> <p>13:15 Yeşil Deniz</p> <p>15:25 Kasaba Doktoru</p> <p>19:00 Ana Haber </p> <p>19:55 İddiaların Aksine</p> <p>20:00 Balkan Ninnisi</p> <p>23:45 Kasaba Doktoru</p> <p>02:40 Şehirden Uzakta</p>

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:38 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:40 Benim Adım Melek (Altyazılı)

08:45 Bu Toprağın Sesi

10:30 Alişan İle Hayata Gülümse (Canlı)

13:15 Yeşil Deniz

15:25 Kasaba Doktoru

19:00 Ana Haber 

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Balkan Ninnisi

23:45 Kasaba Doktoru

02:40 Şehirden Uzakta

<p><strong>ATV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>06:40 Bir Zamanlar Çukurova</p> <p>08:00 Kahvaltı Haberleri</p> <p>10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert</p> <p>13:00 ATV Gün Ortası</p> <p>14:00 Mutfak Bahane</p> <p>16:00 Esra Erol'da</p> <p>19:00 ATV Ana Haber</p> <p>20:00 Aldatmak</p> <p>00:20 Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru</p> <p>01:30 Kuruluş Osman</p>

ATV YAYIN AKIŞI

06:40 Bir Zamanlar Çukurova

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Aldatmak

00:20 Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru

01:30 Kuruluş Osman

Film dizi hangi film/dizi var?

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