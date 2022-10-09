TV yayın akışı 9 Ekim Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

cumhuriyet.com.tr
09 Ekim 2022 Pazar, 10:51
<p>Haftanın son günü pazar gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. </p> <p>Özellikle pazar akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu.</p> <p>İşte, 9 Ekim Pazar günü TV yayın akışı...</p> <h3>GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?</h3> <p>KANAL D YAYIN AKIŞI     20:00 Yargı</p> <p>FOX TV YAYIN AKIŞI       20:00 Tozluyaka</p> <p>STAR TV YAYIN AKIŞI     19:00 Çok Güzel Hareketler 2 </p> <p>TV8 YAYIN AKIŞI             20:00 Masterchef Türkiye</p> <p>TRT 1 YAYIN AKIŞI         20:00 Teşkilat </p> <p>ATV YAYIN AKIŞI            20:00 Gül Masalı</p> <p>SHOW TV YAYIN AKIŞI   20:00 Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor</p>

Haftanın son günü pazar gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. 

Özellikle pazar akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu.

İşte, 9 Ekim Pazar günü TV yayın akışı...

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI     20:00 Yargı

FOX TV YAYIN AKIŞI       20:00 Tozluyaka

STAR TV YAYIN AKIŞI     19:00 Çok Güzel Hareketler 2 

TV8 YAYIN AKIŞI             20:00 Masterchef Türkiye

TRT 1 YAYIN AKIŞI         20:00 Teşkilat 

ATV YAYIN AKIŞI            20:00 Gül Masalı

SHOW TV YAYIN AKIŞI   20:00 Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor

<h3>KANAL D YAYIN AKIŞI</h3> <p>07:00 Öyle Bir Geçer Zamnan ki</p> <p>09:20 Set Ekstra</p> <p>09:45 Magazin D Pazar</p> <p>13:00 Arda ile Omuz Omuza</p> <p>14:00 O Kız</p> <p>16:00 Üç Kız Kardeş</p> <p>18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu</p> <p>20:00 Yargı</p> <p>00:15 O Kız</p> <p>02:45 Yanlış Nedenler</p> <p>04:30 5N1K</p>

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Öyle Bir Geçer Zamnan ki

09:20 Set Ekstra

09:45 Magazin D Pazar

13:00 Arda ile Omuz Omuza

14:00 O Kız

16:00 Üç Kız Kardeş

18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Yargı

00:15 O Kız

02:45 Yanlış Nedenler

04:30 5N1K

<h3>FOX TV YAYIN AKIŞI</h3> <p>08:30 Çalar Saat Hafta Sonu</p> <p>11:15 Ekonomi Arası</p> <p>11:20 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi</p> <p>13:00 Tozluyaka</p> <p>16:30 Bir Peri Masalı</p> <p>19:00 Fox Ana Haber Hafta Sonu</p> <p>20:00 Tozluyaka</p> <p>00:15 Bir Peri Masalı</p> <p>02:45 Kamera Arkası</p> <p>03:15 Masumiyet</p>

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Ekonomi Arası

11:20 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi

13:00 Tozluyaka

16:30 Bir Peri Masalı

19:00 Fox Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Tozluyaka

00:15 Bir Peri Masalı

02:45 Kamera Arkası

03:15 Masumiyet

<h3>STAR TV YAYIN AKIŞI</h3> <p>07:30 Gecenin Ucunda</p> <p>11:00 Tülin Şahin ile Moda</p> <p>12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk</p> <p>14:00 Gecenin Ucunda</p> <p>16:15 Yerli dizi tekrar/Sinema</p> <p>18:15 Star Haber</p> <p>19:00 Çok Güzel Hareketler 2</p> <p>23:30 Gecenin Ucunda</p> <p>02:00 Aramızda Kalsın</p>

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:30 Gecenin Ucunda

11:00 Tülin Şahin ile Moda

12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

14:00 Gecenin Ucunda

16:15 Yerli dizi tekrar/Sinema

18:15 Star Haber

19:00 Çok Güzel Hareketler 2

23:30 Gecenin Ucunda

02:00 Aramızda Kalsın

<h3>SHOW TV YAYIN AKIŞI</h3> <p>07:00 Yeni Gelin</p> <p>10:00 Pazar Sürprizi</p> <p>13:00 Bir Şansım Olsa</p> <p>14:30 Baba</p> <p>18:25 Hafta Sonu Ana Haber</p> <p>20:00 Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor</p> <p>21:45 Şaban Oğlu Şaban</p> <p>23:45 Köşeyi Dönen Adam</p> <p>01:30 Baba</p>

SHOW TV YAYIN AKIŞI

07:00 Yeni Gelin

10:00 Pazar Sürprizi

13:00 Bir Şansım Olsa

14:30 Baba

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor

21:45 Şaban Oğlu Şaban

23:45 Köşeyi Dönen Adam

01:30 Baba

<h3>TV8 YAYIN AKIŞI</h3> <p>06:30 Oynat Bakalım</p> <p>07:00 Doğduğun Ev Kaderindir</p> <p>08:45 Türkiye'nin Doktorları</p> <p>10:00 10 Yaş Genç</p> <p>10:45 Gazete Magazin</p> <p>13:15 Masterchef Türkiye</p> <p>15:15 Pişir de Görelim</p> <p>18:00 Masterchef Türkiye</p> <p>20:00 Masterchef Türkiye</p> <p>00:15 Canım Annem</p>

TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Oynat Bakalım

07:00 Doğduğun Ev Kaderindir

08:45 Türkiye'nin Doktorları

10:00 10 Yaş Genç

10:45 Gazete Magazin

13:15 Masterchef Türkiye

15:15 Pişir de Görelim

18:00 Masterchef Türkiye

20:00 Masterchef Türkiye

00:15 Canım Annem

<h3>TRT 1 YAYIN AKIŞI</h3> <p>05:30 Kalk Gidelim</p> <p>08:50 Uyanış: Büyük Selçuklu (Altyazılı)</p> <p>11:50 Enine Boyuna (Canlı)</p> <p>13:00 Hayallerinin Peşinde</p> <p>13:20 Vikingler Büyük Macera</p> <p>14:40 Başlan Ninnisi</p> <p>18:00 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye</p> <p>19:00 Ana Haber </p> <p>20:00 Teşkilat </p> <p>23 45 Kasaba Doktoru</p> <p>02:35 Kalk Gidelim</p>

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:30 Kalk Gidelim

08:50 Uyanış: Büyük Selçuklu (Altyazılı)

11:50 Enine Boyuna (Canlı)

13:00 Hayallerinin Peşinde

13:20 Vikingler Büyük Macera

14:40 Başlan Ninnisi

18:00 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

19:00 Ana Haber 

20:00 Teşkilat 

23 45 Kasaba Doktoru

02:35 Kalk Gidelim

<p>ATV YAYIN AKIŞI</p> <p>07:30 ATV'de Hafta Sonu</p> <p>10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet</p> <p>11:30 Dizi TV</p> <p>12:15 Ben Bu Cihana Sığmazam</p> <p>15:45 Kuruluş Osman</p> <p>19:00 ATV Ana Haber</p> <p>20:00 Gül Masalı</p> <p>00:20 Kuruluş Osman</p>

ATV YAYIN AKIŞI

07:30 ATV'de Hafta Sonu

10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet

11:30 Dizi TV

12:15 Ben Bu Cihana Sığmazam

15:45 Kuruluş Osman

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Gül Masalı

00:20 Kuruluş Osman

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