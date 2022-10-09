TV yayın akışı 9 Ekim Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
Haftanın son günü pazar gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor.
Özellikle pazar akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu.
İşte, 9 Ekim Pazar günü TV yayın akışı...
GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?
KANAL D YAYIN AKIŞI 20:00 Yargı
FOX TV YAYIN AKIŞI 20:00 Tozluyaka
STAR TV YAYIN AKIŞI 19:00 Çok Güzel Hareketler 2
TV8 YAYIN AKIŞI 20:00 Masterchef Türkiye
TRT 1 YAYIN AKIŞI 20:00 Teşkilat
ATV YAYIN AKIŞI 20:00 Gül Masalı
SHOW TV YAYIN AKIŞI 20:00 Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor
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