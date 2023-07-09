TV yayın akışı 9 Temmuz Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

cumhuriyet.com.tr
09 Temmuz 2023 Pazar, 10:23
<p>Pazar gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. </p> <p>Özellikle Pazar akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, <strong>9 Temmuz Pazar günü tv yayın akışı...</strong></p> <p><strong>GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?</strong></p> <p>KANAL D YAYIN AKIŞI     20:00 Buz Devri 4: Kıtalar Kayıyor</p> <p>FOX TV YAYIN AKIŞI      20:00 Yaz Şarkısı</p> <p>SHOW TV YAYIN AKIŞI     20:00 Neşeli Günler</p> <p>STAR TV YAYIN AKIŞI     20:00 Aile Arasında</p> <p>TV8 YAYIN AKIŞI         20:00 MasterChef Türkiye All Star</p> <p>TRT 1 YAYIN AKIŞI       20:00 Benim Güzel Ailem</p> <p>ATV YAYIN AKIŞI         20:00 Vermem Seni Ellere</p>

Pazar gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. 

Özellikle Pazar akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 9 Temmuz Pazar günü tv yayın akışı...

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI     20:00 Buz Devri 4: Kıtalar Kayıyor

FOX TV YAYIN AKIŞI      20:00 Yaz Şarkısı

SHOW TV YAYIN AKIŞI     20:00 Neşeli Günler

STAR TV YAYIN AKIŞI     20:00 Aile Arasında

TV8 YAYIN AKIŞI         20:00 MasterChef Türkiye All Star

TRT 1 YAYIN AKIŞI       20:00 Benim Güzel Ailem

ATV YAYIN AKIŞI         20:00 Vermem Seni Ellere

<p><strong>TRT 1 YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>06:20 Aslan Ailem</p> <p>09:30 Hayatımın Neşesi</p> <p>11:45 Enine Boyuna</p> <p>13:00 Kendi Düşen Ağlamaz</p> <p>18:00 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye</p> <p>19:00 Ana Haber</p> <p>20:00 Benim Güzel Ailem</p> <p>23:00 Hayatımın Neşesi</p> <p>01:10 Kendi Düşen Ağlamaz</p> <p>03:30 Benim Güzel Ailem</p>

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:20 Aslan Ailem

09:30 Hayatımın Neşesi

11:45 Enine Boyuna

13:00 Kendi Düşen Ağlamaz

18:00 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

19:00 Ana Haber

20:00 Benim Güzel Ailem

23:00 Hayatımın Neşesi

01:10 Kendi Düşen Ağlamaz

03:30 Benim Güzel Ailem

<p><strong>KANAL D YAYIN AKIŞI </strong></p> <p>07:00 Yabancı Damat</p> <p>08:15 Afilli Aşk</p> <p>09:20 Set Ekstra</p> <p>09:45 Magazin D Pazar</p> <p>13:00 Dönence</p> <p>15:45 Ya Çok Seversen</p> <p>18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu</p> <p>20:00 Buz Devri 4: Kıtalar Kayıyor</p> <p>21:45 Ya Çok Seversen</p> <p>23:45 Çember: Kalpsiz</p> <p>00:45 Buz Devri 3: Dinazorların Şafağı</p> <p>02:15 Poyraz Karayel</p> <p>03:45 5N1K</p> <p>04:30 Kavak Yelleri</p>

KANAL D YAYIN AKIŞI 

07:00 Yabancı Damat

08:15 Afilli Aşk

09:20 Set Ekstra

09:45 Magazin D Pazar

13:00 Dönence

15:45 Ya Çok Seversen

18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Buz Devri 4: Kıtalar Kayıyor

21:45 Ya Çok Seversen

23:45 Çember: Kalpsiz

00:45 Buz Devri 3: Dinazorların Şafağı

02:15 Poyraz Karayel

03:45 5N1K

04:30 Kavak Yelleri

<p><strong>SHOW TV YAYIN AKIŞI </strong></p> <p>08:00 Yeşil Vadi'nin Kızı</p> <p>10:00 Pazar Sürprizi</p> <p>13:00 Bir Şansım Olsa</p> <p>14:30 Milyarder</p> <p>16:30 Şaşkın Damat</p> <p>18:25 Show Ana Haber</p> <p>20:00 En Büyük Şaban</p> <p>22:00 Neşeli Günler</p> <p>00:00 Şaşkın Damat</p> <p>01:30 En Büyük Şaban</p> <p>03:15 Maviye Sürgün</p> <p>05:15 Aşk Laftan Anlamaz</p>

SHOW TV YAYIN AKIŞI 

08:00 Yeşil Vadi'nin Kızı

10:00 Pazar Sürprizi

13:00 Bir Şansım Olsa

14:30 Milyarder

16:30 Şaşkın Damat

18:25 Show Ana Haber

20:00 En Büyük Şaban

22:00 Neşeli Günler

00:00 Şaşkın Damat

01:30 En Büyük Şaban

03:15 Maviye Sürgün

05:15 Aşk Laftan Anlamaz

<p><strong>ATV YAYIN AKIŞI </strong></p> <p>07:00 Ateş Kuşları</p> <p>10:00 Charlie'nin Melekleri</p> <p>12:15 Üvey Anne</p> <p>16:40 Terminatör: Kara Kader</p> <p>19:00 ATV Ana Haber</p> <p>20:00 Vermem Seni Ellere</p> <p>00:20 Charlie'nin Melekleri</p> <p>02:35 Üvey Anne</p> <p>05:35 Bir Küçük Gün Işığı</p>

ATV YAYIN AKIŞI 

07:00 Ateş Kuşları

10:00 Charlie'nin Melekleri

12:15 Üvey Anne

16:40 Terminatör: Kara Kader

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Vermem Seni Ellere

00:20 Charlie'nin Melekleri

02:35 Üvey Anne

05:35 Bir Küçük Gün Işığı

<p><strong>FOX TV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>08:30 Çalar Saat</p> <p>10:00 Ekonomi Arası</p> <p>10:05 Eşim Benzerim Yok</p> <p>13:00 Yasak Elma</p> <p>16:00 Kısmet</p> <p>19:00 Fox Ana Haber</p> <p>20:00 Yaz Şarkısı</p> <p>00:45 Kısmet</p> <p>03:15 Yasak Elma</p> <p>05:00 Aşk Yeniden</p> <p>06:00 İnadına Aşk</p>

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat

10:00 Ekonomi Arası

10:05 Eşim Benzerim Yok

13:00 Yasak Elma

16:00 Kısmet

19:00 Fox Ana Haber

20:00 Yaz Şarkısı

00:45 Kısmet

03:15 Yasak Elma

05:00 Aşk Yeniden

06:00 İnadına Aşk

<p><strong>TV8 YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>08:30 Türkiye'nin Doktorları</p> <p>10:00 Bir Zamanlar Batı</p> <p>12:45 MasterChef Türkiye All Star</p> <p>16:15 Sara'ya İki Katır</p> <p>18:45 Maç Önü</p> <p>19:30 "Hatayspor - Hull City" Hazırlık Maçı</p> <p>21:30 MasterChef Türkiye All Star</p> <p>01:15 Bir Zamanlar Batı</p> <p>02:30 Dizi</p>

TV8 YAYIN AKIŞI

08:30 Türkiye'nin Doktorları

10:00 Bir Zamanlar Batı

12:45 MasterChef Türkiye All Star

16:15 Sara'ya İki Katır

18:45 Maç Önü

19:30 "Hatayspor - Hull City" Hazırlık Maçı

21:30 MasterChef Türkiye All Star

01:15 Bir Zamanlar Batı

02:30 Dizi

<p><strong>STAR TV YAYIN AKIŞI </strong></p> <p>06:00 Sefirin Kızı</p> <p>08:00 Dr Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi</p> <p>10:30 Aramızda Kalsın</p> <p>12:00 Vahe ile Tatildeki Mutlulk</p> <p>14:00 Kiralık Aşk</p> <p>16:00 Sefirin Kızı</p> <p>19:00 Star Ana Haber</p> <p>20:00 Aile Arasında</p> <p>22:45 Aile Arasında</p> <p>01:30 Aramızda Kalsın</p> <p>03:30 Kiralık Aşk</p> <p>05:00 Türk Müziği</p>

STAR TV YAYIN AKIŞI 

06:00 Sefirin Kızı

08:00 Dr Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi

10:30 Aramızda Kalsın

12:00 Vahe ile Tatildeki Mutlulk

14:00 Kiralık Aşk

16:00 Sefirin Kızı

19:00 Star Ana Haber

20:00 Aile Arasında

22:45 Aile Arasında

01:30 Aramızda Kalsın

03:30 Kiralık Aşk

05:00 Türk Müziği

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