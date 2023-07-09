TV yayın akışı 9 Temmuz Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
Pazar gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor.
Özellikle Pazar akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 9 Temmuz Pazar günü tv yayın akışı...
GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?
KANAL D YAYIN AKIŞI 20:00 Buz Devri 4: Kıtalar Kayıyor
FOX TV YAYIN AKIŞI 20:00 Yaz Şarkısı
SHOW TV YAYIN AKIŞI 20:00 Neşeli Günler
STAR TV YAYIN AKIŞI 20:00 Aile Arasında
TV8 YAYIN AKIŞI 20:00 MasterChef Türkiye All Star
TRT 1 YAYIN AKIŞI 20:00 Benim Güzel Ailem
ATV YAYIN AKIŞI 20:00 Vermem Seni Ellere
TRT 1 YAYIN AKIŞI
06:20 Aslan Ailem
09:30 Hayatımın Neşesi
11:45 Enine Boyuna
13:00 Kendi Düşen Ağlamaz
18:00 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
19:00 Ana Haber
20:00 Benim Güzel Ailem
23:00 Hayatımın Neşesi
01:10 Kendi Düşen Ağlamaz
03:30 Benim Güzel Ailem
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Yabancı Damat
08:15 Afilli Aşk
09:20 Set Ekstra
09:45 Magazin D Pazar
13:00 Dönence
15:45 Ya Çok Seversen
18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Buz Devri 4: Kıtalar Kayıyor
21:45 Ya Çok Seversen
23:45 Çember: Kalpsiz
00:45 Buz Devri 3: Dinazorların Şafağı
02:15 Poyraz Karayel
03:45 5N1K
04:30 Kavak Yelleri
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 Yeşil Vadi'nin Kızı
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Bir Şansım Olsa
14:30 Milyarder
16:30 Şaşkın Damat
18:25 Show Ana Haber
20:00 En Büyük Şaban
22:00 Neşeli Günler
00:00 Şaşkın Damat
01:30 En Büyük Şaban
03:15 Maviye Sürgün
05:15 Aşk Laftan Anlamaz
ATV YAYIN AKIŞI
07:00 Ateş Kuşları
10:00 Charlie'nin Melekleri
12:15 Üvey Anne
16:40 Terminatör: Kara Kader
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Vermem Seni Ellere
00:20 Charlie'nin Melekleri
02:35 Üvey Anne
05:35 Bir Küçük Gün Işığı
FOX TV YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat
10:00 Ekonomi Arası
10:05 Eşim Benzerim Yok
13:00 Yasak Elma
16:00 Kısmet
19:00 Fox Ana Haber
20:00 Yaz Şarkısı
00:45 Kısmet
03:15 Yasak Elma
05:00 Aşk Yeniden
06:00 İnadına Aşk
TV8 YAYIN AKIŞI
08:30 Türkiye'nin Doktorları
10:00 Bir Zamanlar Batı
12:45 MasterChef Türkiye All Star
16:15 Sara'ya İki Katır
18:45 Maç Önü
19:30 "Hatayspor - Hull City" Hazırlık Maçı
21:30 MasterChef Türkiye All Star
01:15 Bir Zamanlar Batı
02:30 Dizi
STAR TV YAYIN AKIŞI
06:00 Sefirin Kızı
08:00 Dr Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi
10:30 Aramızda Kalsın
12:00 Vahe ile Tatildeki Mutlulk
14:00 Kiralık Aşk
16:00 Sefirin Kızı
19:00 Star Ana Haber
20:00 Aile Arasında
22:45 Aile Arasında
01:30 Aramızda Kalsın
03:30 Kiralık Aşk
05:00 Türk Müziği
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