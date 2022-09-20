TV'de bugün neler var? 20 Eylül Salı! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
Yeni bir haftada ilerlerken salı günü tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor.
Özellikle salı akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu.
İşte, 20 Eylül Salı günü TV yayın akışı...
SALI GÜNÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?
KANAL D YAYIN AKIŞI: 20:00 Üç Kız Kardeş
FOX TV YAYIN AKIŞI: 20:00 Kusursuz Kiracı
STAR TV YAYIN AKIŞI: 20:00 Yerli Sinema Aile Arasında
SHOW TV YAYIN AKIŞI: 20:00 Baba
TV8 YAYIN AKIŞI: 20:00 MasterChef Türkiye
TRT 1 YAYIN AKIŞI: 20:00 Balkan Ninnisi
ATV YAYIN AKIŞI: 20:00 Ben Bu Cihana Sığmazam
TRT 2 YAYIN AKIŞI: 20:00 Hülya Koçyiğit İle Film Gibi Hayatlar
FOX TV YAYIN AKIŞI
08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat
10:45 Ekonomi Arası
10:50 Çağla ile Yeni Bir Gün
13:00 En Hamarat Benim
16:00 Esra Bezmeci ile Karşı Karşıya
19:00 Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber
20:00 Kusursuz Kiracı
00:00 Mahkum
03:00 Kamera Arkası
03:30 Esra Bezmeci ile Karşı Karşıya
06:00 İnadına Aşk
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:00 Halit Yerebakan’la Doktor Geldi
10:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde
16:00 Kiralık Aşk
18:15 Star Ana Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 Yerli Sinema Aile Arasında
22:30 Yerli Sinema Aile Arasında
00:45 Doğu Demirkol İle Alelade Show
03:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan
03:30 Aramızda Kalsın
05:00 Kiralık Aşk
TRT 2 YAYIN AKIŞI
09:00 Sessizce
09:30 Coğrafyadan Kültüre Bağ
10:00 Türk Caz Standartları Enstitüsü
10:45 Öz'ün Yolculuğu
11:00 Anadolu Arkeolojisi
11:30 Edebî Sofralar
12:00 Hayat Sanat
12:30 Mim
13:30 Yönetmen Sineması
14:00 Yabancı Sinema: Amerikalı Amcam (My Uncle From America)
16:00 Troya Kültür Yolu Festivali
16:30 Opera Dünyası
17:00 Felsefe Söyleşileri
18:00 Hayat Sanat
18:30 Belgesel: Hollywood'un En İyi Film Yönetmenleri
19:00 Mecaz
19:30 Tarihin Ruhu
20:00 Hülya Koçyiğit İle Film Gibi Hayatlar
21:00 İzler Suretler
21:30 Yabancı Sinema: Kömür (The Charcoal)
23:00 Geri Dönüşen Sanat
23:15 Bir Kare Bir Anlam
23:30 Tarih Söyleşileri
00:30 Troya Kültür Yolu Festivali
01:00 Yabancı Sinema: Kömür (The Charcoal)
02:30 İzler Suretler
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