TV'de bugün neler var? 20 Eylül Salı! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

cumhuriyet.com.tr
20 Eylül 2022 Salı, 12:07
<p>Yeni bir haftada ilerlerken salı günü tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. </p> <p>Özellikle salı akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu.</p> <h3 style="box-sizing: border-box; color: #222222; font-family: Montserrat, sans-serif; background-color: #ffffff;">İşte, 20 Eylül Salı günü TV yayın akışı...</h3>

Yeni bir haftada ilerlerken salı günü tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. 

Özellikle salı akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu.

İşte, 20 Eylül Salı günü TV yayın akışı...

<p><strong>SALI GÜNÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?</strong></p> <p><strong>KANAL D YAYIN AKIŞI: </strong>  20:00 Üç Kız Kardeş</p> <p><strong>FOX TV YAYIN AKIŞI:   </strong>  20:00 Kusursuz Kiracı</p> <p><strong>STAR TV YAYIN AKIŞI:   </strong>20:00 Yerli Sinema Aile Arasında</p> <p><strong>SHOW TV YAYIN AKIŞI: </strong> 20:00 Baba</p> <p><strong>TV8 YAYIN AKIŞI: </strong>           20:00 MasterChef Türkiye</p> <p><strong>TRT 1 YAYIN AKIŞI: </strong>       20:00 Balkan Ninnisi</p> <p><strong>ATV YAYIN AKIŞI:   </strong>        20:00 Ben Bu Cihana Sığmazam</p> <p><strong>TRT 2 YAYIN AKIŞI: </strong>      20:00 Hülya Koçyiğit İle Film Gibi Hayatlar</p>

SALI GÜNÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI:   20:00 Üç Kız Kardeş

FOX TV YAYIN AKIŞI:     20:00 Kusursuz Kiracı

STAR TV YAYIN AKIŞI:   20:00 Yerli Sinema Aile Arasında

SHOW TV YAYIN AKIŞI:  20:00 Baba

TV8 YAYIN AKIŞI:            20:00 MasterChef Türkiye

TRT 1 YAYIN AKIŞI:        20:00 Balkan Ninnisi

ATV YAYIN AKIŞI:           20:00 Ben Bu Cihana Sığmazam

TRT 2 YAYIN AKIŞI:       20:00 Hülya Koçyiğit İle Film Gibi Hayatlar

<p><strong>KANAL D YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>07:00 Öyle Bir Geçer Zaman ki</p> <p>09:00 Neler Oluyor Hayatta</p> <p>11:00 Yaprak Dökümü</p> <p>13:00 Gelinim Mutfakta</p> <p>16:00 Arka Sokaklar</p> <p>18:30 Kanal D Ana Haber</p> <p>20:00 Üç Kız Kardeş</p> <p>00:15 Seversin</p> <p>02:45 Gelinim Mutfakta</p> <p>05:00 Yabancı Damat</p>

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Öyle Bir Geçer Zaman ki

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokaklar

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Üç Kız Kardeş

00:15 Seversin

02:45 Gelinim Mutfakta

05:00 Yabancı Damat

<p><strong>FOX TV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat</p> <p>10:45 Ekonomi Arası</p> <p>10:50 Çağla ile Yeni Bir Gün</p> <p>13:00 En Hamarat Benim</p> <p>16:00 Esra Bezmeci ile Karşı Karşıya</p> <p>19:00 Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber</p> <p>20:00 Kusursuz Kiracı</p> <p>00:00 Mahkum</p> <p>03:00 Kamera Arkası</p> <p>03:30 Esra Bezmeci ile Karşı Karşıya</p> <p>06:00 İnadına Aşk</p>

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat

10:45 Ekonomi Arası

10:50 Çağla ile Yeni Bir Gün

13:00 En Hamarat Benim

16:00 Esra Bezmeci ile Karşı Karşıya

19:00 Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber

20:00 Kusursuz Kiracı

00:00 Mahkum

03:00 Kamera Arkası

03:30 Esra Bezmeci ile Karşı Karşıya

06:00 İnadına Aşk

<p><strong>STAR TV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>07:00 Mesut Yar ile Bugün</p> <p>09:00 Halit Yerebakan’la Doktor Geldi</p> <p>10:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan</p> <p>13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde</p> <p>16:00 Kiralık Aşk</p> <p>18:15 Star Ana Haber</p> <p>19:00 Çok Güzel Hareketler 2</p> <p>20:00 Yerli Sinema Aile Arasında</p> <p>22:30 Yerli Sinema Aile Arasında</p> <p>00:45 Doğu Demirkol İle Alelade Show</p> <p>03:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan</p> <p>03:30 Aramızda Kalsın</p> <p>05:00 Kiralık Aşk</p>

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:00 Halit Yerebakan’la Doktor Geldi

10:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde

16:00 Kiralık Aşk

18:15 Star Ana Haber

19:00 Çok Güzel Hareketler 2

20:00 Yerli Sinema Aile Arasında

22:30 Yerli Sinema Aile Arasında

00:45 Doğu Demirkol İle Alelade Show

03:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan

03:30 Aramızda Kalsın

05:00 Kiralık Aşk

<p><strong>SHOW TV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>06:00 Yeni Gelin</p> <p>08:00 Bu Sabah</p> <p>10:30 Kuzey Yıldızı İlk Aşk</p> <p>12:15 Aslı Hünel ile Gelin Evi</p> <p>15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme</p> <p>18:45 Show Ana Haber</p> <p>20:00 Baba</p> <p>00:15 Baba</p> <p>02:45 Gelsin Hayat Bildiği Gibi</p>

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Yeni Gelin

08:00 Bu Sabah

10:30 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12:15 Aslı Hünel ile Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Baba

00:15 Baba

02:45 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

<p><strong>TV8 YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>06:15 Oynat Bakalım</p> <p>07:15 8’de Sağlık</p> <p>08:30 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa</p> <p>11:00 MasterChef Türkiye</p> <p>12:45 Canım Annem</p> <p>13:45 Doya Doya Moda</p> <p>16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz</p> <p>20:00 MasterChef Türkiye</p> <p>00:15 Zuhal Topal’la Yemekteyiz</p> <p>02:30 Doya Doya Moda</p> <p>04:15 Canım Ailem</p> <p>05:00 8X8</p>

TV8 YAYIN AKIŞI

06:15 Oynat Bakalım

07:15 8’de Sağlık

08:30 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa

11:00 MasterChef Türkiye

12:45 Canım Annem

13:45 Doya Doya Moda

16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20:00 MasterChef Türkiye

00:15 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

02:30 Doya Doya Moda

04:15 Canım Ailem

05:00 8X8

<p><strong>TRT 1 YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>05:20 Benim Adım Melek</p> <p>08:45 Bu Toprağın Sesi</p> <p>10:00 Alişan İle Hayata Gülümse</p> <p>12:30 Şehirden Uzakta</p> <p>13:15 Masumlar Apartmanı</p> <p>16:45 Yeşil Deniz</p> <p>19:00 Ana Haber</p> <p>19:55 İddiaların Aksine</p> <p>20:00 Balkan Ninnisi</p> <p>00:15 Kasaba Doktoru</p> <p>02:50 Masumlar Apartmanı</p>

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:20 Benim Adım Melek

08:45 Bu Toprağın Sesi

10:00 Alişan İle Hayata Gülümse

12:30 Şehirden Uzakta

13:15 Masumlar Apartmanı

16:45 Yeşil Deniz

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Balkan Ninnisi

00:15 Kasaba Doktoru

02:50 Masumlar Apartmanı

<p><strong>ATV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>08:00 Kahvaltı Haberleri</p> <p>10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert</p> <p>13:00 ATV Gün Ortası</p> <p>14:00 Mutfak Bahane</p> <p>16:00 Esra Erol’da</p> <p>19:00 ATV Ana Haber</p> <p>20:00 Ben Bu Cihana Sığmazam</p> <p>22:30 Ben Bu Cihana Sığmazam</p> <p>01:30 Ben Bu Cihana Sığmazam</p> <p>04:30 Mutfak Bahane</p>

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol’da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Ben Bu Cihana Sığmazam

22:30 Ben Bu Cihana Sığmazam

01:30 Ben Bu Cihana Sığmazam

04:30 Mutfak Bahane

<p><strong>TRT 2 YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>09:00 Sessizce</p> <p>09:30 Coğrafyadan Kültüre Bağ</p> <p>10:00 Türk Caz Standartları Enstitüsü</p> <p>10:45 Öz'ün Yolculuğu</p> <p>11:00 Anadolu Arkeolojisi</p> <p>11:30 Edebî Sofralar</p> <p>12:00 Hayat Sanat</p> <p>12:30 Mim</p> <p>13:30 Yönetmen Sineması</p> <p>14:00 Yabancı Sinema: Amerikalı Amcam (My Uncle From America)</p> <p>16:00 Troya Kültür Yolu Festivali</p> <p>16:30 Opera Dünyası</p> <p>17:00 Felsefe Söyleşileri</p> <p>18:00 Hayat Sanat</p> <p>18:30 Belgesel: Hollywood'un En İyi Film Yönetmenleri</p> <p>19:00 Mecaz</p> <p>19:30 Tarihin Ruhu</p> <p>20:00 Hülya Koçyiğit İle Film Gibi Hayatlar</p> <p>21:00 İzler Suretler</p> <p>21:30 Yabancı Sinema: Kömür (The Charcoal)</p> <p>23:00 Geri Dönüşen Sanat</p> <p>23:15 Bir Kare Bir Anlam</p> <p>23:30 Tarih Söyleşileri</p> <p>00:30 Troya Kültür Yolu Festivali</p> <p>01:00 Yabancı Sinema: Kömür (The Charcoal)</p> <p>02:30 İzler Suretler</p>

TRT 2 YAYIN AKIŞI

09:00 Sessizce

09:30 Coğrafyadan Kültüre Bağ

10:00 Türk Caz Standartları Enstitüsü

10:45 Öz'ün Yolculuğu

11:00 Anadolu Arkeolojisi

11:30 Edebî Sofralar

12:00 Hayat Sanat

12:30 Mim

13:30 Yönetmen Sineması

14:00 Yabancı Sinema: Amerikalı Amcam (My Uncle From America)

16:00 Troya Kültür Yolu Festivali

16:30 Opera Dünyası

17:00 Felsefe Söyleşileri

18:00 Hayat Sanat

18:30 Belgesel: Hollywood'un En İyi Film Yönetmenleri

19:00 Mecaz

19:30 Tarihin Ruhu

20:00 Hülya Koçyiğit İle Film Gibi Hayatlar

21:00 İzler Suretler

21:30 Yabancı Sinema: Kömür (The Charcoal)

23:00 Geri Dönüşen Sanat

23:15 Bir Kare Bir Anlam

23:30 Tarih Söyleşileri

00:30 Troya Kültür Yolu Festivali

01:00 Yabancı Sinema: Kömür (The Charcoal)

02:30 İzler Suretler

20 EYLÜL YAYIN AKIŞI bugün hangi film var? Beyaz TV ATV FOX TV Show TV Star TV TV 8 hangi film/dizi var?

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