Bizim Aile filminin konusu ne? Bizim Aile filminin oyuncuları kim?
Bizim Aile filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Bizim Aile filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Bizim Aile filminin konusu ne? Bizim Aile filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Bizim Aile filminin yönetmen koltuğunda Ergin Orbey oturuyor. Filmin senaristliğini Sadık Şendil üstleniyor. Peki, Bizim Aile filminin konusu ne? Bizim Aile filminin oyuncuları kim?
BİZİM AİLE FİLMİNİN KONUSU NE?
Yaşar Usta'nın fabrika arkadaşı Talat Usta ve eşi, Yaşar Usta ile Melek Hanım'ı evlendirmeye çalışmaktadır. Bu çabaları başarılı olur fakat Yaşar Usta'nın dört, Melek Hanım'ın üç çocuğu vardır. Fakat bu çocuklar birbiri ile anlaşamıyor, sürekli kavga ediyorlardı. Melek Hanım'ın oğullarından biri olan Ferit'in kız arkadaşı Alev'in babası, Alev'in Ferit ile sevgili olduğunu öğrenince Yaşar Usta ve ailesini rahat bırakmaz ve ilk Yaşar Usta'yı işinden kovar ardından aileyi evlerinden atar. Yaşar Usta Alev'in babası ile görüşür. Alev'in babası Saim Bey hatasını anlar ve evlerini onlara geri verir.
BİZİM AİLE FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Münir Özkul - Yaşar Usta
Adile Naşit - Melek
Tarık Akan - Ferit (ses. Pekcan Koşar)
Şener Şen - Şener
Itır Esen - Alev (ses. Aliye Uzunatağan)
Halit Akçatepe - Halit
Ayşen Gruda - Feride
Tuncay Akça - Tuncay (ses. Nurdan Zobu)
Cengiz Nezir - Ferdi (ses. Mustafa Alabora)
Saim Alpago - Saim Bey (ses. Kamran Usluer)
Ahmet Arıman - Ahmet (ses. Pekcan Koşar)
Tayfun Akalın - Tayfun (ses. Erhan Yazıcıoğlu)
Sıtkı Akçatepe - Avukat (ses. Zafer Önen)
Talat Dumanlı - Talat
Süreyya Dumanlı - Süreyya
Nezahat Tanyeri - Hacer
Selim Naşit Özcan - Nikâh Memuru (ses. Hayri Esen)
İhsan Baysal - Saim Bey'in adamı
Tevfik Şen - Saim Bey'in adamı
Giray Alpan - Saim Bey'in adamı
Mehmet Ali Güngör - Saim Bey'in adamı
İlhan Hemşeri - Polis memuru (ses. Hayri Esen)
Ahmet Sert - Zabıta Amiri
Sabahat İzgü
BİZİM AİLE FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Bizim Aile filminin IMDb puanı 10 üzerinden 8.4 olarak belirlendi.
İlgili Haberler
En Çok Okunan Haberler
-
- O mesajın ekran görüntüsü ortaya çıktı!
- Anayasa Mahkemesi'nden 'TSK' kararı!
- 'Sonunda ağzındaki baklayı çıkarmışsın!'
- İsrail'den uluslararası yardım çağrısı!
- 1 Mayıs'ta gençlere sert müdahale
- CHP'nin otobüs şoförüne tutuklama talebi!
- Bayramı göremeyen malzemeci İbrahim’in öyküsü
- Ali Yerlikaya: Çakar hakkı iptal edildi
- Kadıköy’de 1 Mayıs mitingine ‘turp-şalgam’ yasağı
- Gösteri ve yürüyüşleri izne bağladı!