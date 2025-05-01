Cem Karaca'nın Gözyaşları filminin konusu ne? Cem Karaca'nın Gözyaşları filminin oyuncuları kim?
Cem Karaca'nın Gözyaşları filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Cem Karaca'nın Gözyaşları filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Cem Karaca'nın Gözyaşları filminin konusu ne? Cem Karaca'nın Gözyaşları filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Cem Karaca'nın Gözyaşları filminin yönetmen koltuğunda Yüksel Aksu oturuyor. Filmin senaristliğini Onur Böber, Özden Uçar ve Emrah Saltık üstleniyor. Peki, Cem Karaca'nın Gözyaşları filminin konusu ne? Cem Karaca'nın Gözyaşları filminin oyuncuları kim?
CEM KARACA'NIN GÖZYAŞLARI FİLMİNİN KONUSU NE?
Film, gerek müzik kariyeri gerek hayatıyla ilham veren isimlerden olan Cem Karaca'nın yaşamını konu ediniyor.
CEM KARACA'NIN GÖZYAŞLARI FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
İsmail Hacıoğlu
Fikret Kuşkan
Yasemin Yalçın
Melisa Aslı Pamuk
Buse Buçe Kahraman
Meral Çetinkaya
Melisa Döngel
Alper Saldıran
Kubilay Tunçer
CEM KARACA'NIN GÖZYAŞLARI IMDb PUANI KAÇ?
Cem Karaca'nın Gözyaşları filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.2 olarak belirlendi.
Etiketler: #Cem Karaca'nın Gözyaşları #konusu nedir?
En Çok Okunan Haberler
-
- O mesajın ekran görüntüsü ortaya çıktı!
- 'Eğer siz sandığı koymazsanız...'
- 'Ben buradayım, sen neredesin salon adamı?'
- İlk işi ‘Andımız’ı indirmek oldu
- Anayasa Mahkemesi'nden 'TSK' kararı!
- İmamoğlu hapishaneden ilk fotoğrafını paylaştı
- Taksim'e çıkan tüm yollar kapalı!
- 'Sonunda ağzındaki baklayı çıkarmışsın!'
- 'Damat' depremzede yakınına açtığı davayı kaybetti
- İsrail'den uluslararası yardım çağrısı!