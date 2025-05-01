Yayınlanma: 01.05.2025 - 18:10

Güncelleme: 01.05.2025 - 18:10

Cem Karaca'nın Gözyaşları filminin yönetmen koltuğunda Yüksel Aksu oturuyor. Filmin senaristliğini Onur Böber, Özden Uçar ve Emrah Saltık üstleniyor. Peki, Cem Karaca'nın Gözyaşları filminin konusu ne? Cem Karaca'nın Gözyaşları filminin oyuncuları kim?

CEM KARACA'NIN GÖZYAŞLARI FİLMİNİN KONUSU NE?

Film, gerek müzik kariyeri gerek hayatıyla ilham veren isimlerden olan Cem Karaca'nın yaşamını konu ediniyor.

CEM KARACA'NIN GÖZYAŞLARI FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

İsmail Hacıoğlu

Fikret Kuşkan

Yasemin Yalçın

Melisa Aslı Pamuk

Buse Buçe Kahraman

Meral Çetinkaya

Melisa Döngel

Alper Saldıran

Kubilay Tunçer

CEM KARACA'NIN GÖZYAŞLARI IMDb PUANI KAÇ?

Cem Karaca'nın Gözyaşları filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.2 olarak belirlendi.