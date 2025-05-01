Yayınlanma: 01.05.2025 - 19:20

Güncelleme: 01.05.2025 - 19:20

Bebek Firarda filminin yönetmen koltuğunda Patrick Read Johnson oturuyor. Filmin senaristliğini John Hughes üstleniyor. Peki, Bebek Firarda filminin konusu ne? Bebek Firarda filminin oyuncuları kim?

BEBEK FİRARDA FİLMİNİN KONUSU NE?

Üç beceriksiz fidyeci tarafından kaçırılan şirin bir bebeğin başından geçen komik olayları anlatan enfes bir komedi. Birilerinin bebekleri koruduğu kesin!

BEBEK FİRARDA FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Joe Mantegna

Lara Flynn Boyle

Joe Pantoliano

Cynthia Nixon

BEBEK FİRARDA FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Bebek Firarda filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.2 olarak belirlendi.