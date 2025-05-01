Bebek Firarda filminin konusu ne? Bebek Firarda filminin oyuncuları kim?
Bebek Firarda (Baby's Day Out) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Bebek Firarda filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Bebek Firarda filminin konusu ne? Bebek Firarda filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Bebek Firarda filminin yönetmen koltuğunda Patrick Read Johnson oturuyor. Filmin senaristliğini John Hughes üstleniyor. Peki, Bebek Firarda filminin konusu ne? Bebek Firarda filminin oyuncuları kim?
BEBEK FİRARDA FİLMİNİN KONUSU NE?
Üç beceriksiz fidyeci tarafından kaçırılan şirin bir bebeğin başından geçen komik olayları anlatan enfes bir komedi. Birilerinin bebekleri koruduğu kesin!
BEBEK FİRARDA FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Joe Mantegna
Lara Flynn Boyle
Joe Pantoliano
Cynthia Nixon
BEBEK FİRARDA FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Bebek Firarda filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.2 olarak belirlendi.
Etiketler: #konusu nedir?
En Çok Okunan Haberler
-
- O mesajın ekran görüntüsü ortaya çıktı!
- Anayasa Mahkemesi'nden 'TSK' kararı!
- 'Sonunda ağzındaki baklayı çıkarmışsın!'
- İsrail'den uluslararası yardım çağrısı!
- 1 Mayıs'ta gençlere sert müdahale
- CHP'nin otobüs şoförüne tutuklama talebi!
- Bayramı göremeyen malzemeci İbrahim’in öyküsü
- Ali Yerlikaya: Çakar hakkı iptal edildi
- Kadıköy’de 1 Mayıs mitingine ‘turp-şalgam’ yasağı
- Gösteri ve yürüyüşleri izne bağladı!