Ocean's Eleven serisiyle tanınan oyuncu Scott L. Schwartz kimdir? Scott L. Schwartz neden öldü?

Ocean 's Eleven film serisinde Bruiser'ı canlandırmasıyla tanınan, güreşçiden oyuncuya dönüşen Scott L. Schwartz, 65 yaşında yaşamını yitirdi. Peki, Ocean's Eleven serisiyle tanınan oyuncu Scott L. Schwartz kimdir? Scott L. Schwartz neden öldü?

Ocean's Eleven serisiyle tanınan oyuncu Scott L. Schwartz kimdir? Scott L. Schwartz neden öldü?
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.12.2024 - 13:56

Scorpıon Kıng, Ocean’s Eleven, Castle, Ocean’s 13 gibi yapımlarla tanınan Scott L. Schwartz'ın hayatını kaybettiği bildirildi. Ünlü oyuncu, George Clooney ve Brad Pitt ile birlikte Ocean's Eleven filminde rol almıştı. Peki, Ocean's Eleven serisiyle tanınan oyuncu Scott L. Schwartz kimdir? Scott L. Schwartz neden öldü?

SCOTT L. SCHWARTZ KİMDİR?

Scott L. Schwartz, 16 Mart 1959'da Philadelphia'da doğdu. Hollywood'a dublör ve aktör olarak gitmeden önce The Israeli Commando ve Giant David adlarıyla profesyonel güreşçi olarak başladı.

Özellikle Ocean's Eleven üçlemesindeki "Bruiser" karakteriyle hafızalara kazındı. Hem fiziksel özellikleri hem de oyunculuk yeteneğiyle unutulmaz karakterler yarattı.


Etiketler: #kimdir? #Scott L. Schwartz

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