Yayınlanma: 27.02.2025 - 17:53

Güncelleme: 27.02.2025 - 17:53

Keskin Nişancı Suikastçının Sonu filminin yönetmen koltuğunda Kaare Andrews oturuyor. Filmin senaristliğini Michael Frost Beckner ve Oliver Thompson üstleniyor. Peki, Keskin Nişancı Suikastçının Sonu filminin konusu ne? Keskin Nişancı Suikastçının Sonu filminin oyuncuları kim?

SUİKASTÇININ SONU FİLMİNİN KONUSU NE?

Efsanevi bir keskin nişancı Thomas Beckett ve onun yine keskin nişancı olan oğlu Brandon Beckett CIA’den Rus paralı askerlerinden ve Yakuza’dan hayatları pahasına kaçmaktadırlar. Bu kaçış sırasında iki tarafın da gözü sürekli düşmanın boşluğunu yakalamaya çalışmaktadır.

SUİKASTÇININ SONU FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Tom Berenger

C. Ernst Harth

Chad Michael Collins

Ryan Robbins

Lochlyn Munro

Michael Jonsson

Sayaka Akimoto

SUİKASTÇININ SONU FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Keskin Nişancı Suikastçının Sonu filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.4 olarak belirlendi.