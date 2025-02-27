Keskin Nişancı Suikastçının Sonu filminin konusu ne? Keskin Nişancı Suikastçının Sonu filminin oyuncuları kim?
Keskin Nişancı Suikastçının Sonu (Sniper: Assassin’s End) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Keskin Nişancı Suikastçının Sonu filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Keskin Nişancı Suikastçının Sonu filminin konusu ne? Keskin Nişancı Suikastçının Sonu filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Keskin Nişancı Suikastçının Sonu filminin yönetmen koltuğunda Kaare Andrews oturuyor. Filmin senaristliğini Michael Frost Beckner ve Oliver Thompson üstleniyor. Peki, Keskin Nişancı Suikastçının Sonu filminin konusu ne? Keskin Nişancı Suikastçının Sonu filminin oyuncuları kim?
SUİKASTÇININ SONU FİLMİNİN KONUSU NE?
Efsanevi bir keskin nişancı Thomas Beckett ve onun yine keskin nişancı olan oğlu Brandon Beckett CIA’den Rus paralı askerlerinden ve Yakuza’dan hayatları pahasına kaçmaktadırlar. Bu kaçış sırasında iki tarafın da gözü sürekli düşmanın boşluğunu yakalamaya çalışmaktadır.
SUİKASTÇININ SONU FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Tom Berenger
C. Ernst Harth
Chad Michael Collins
Ryan Robbins
Lochlyn Munro
Michael Jonsson
Sayaka Akimoto
SUİKASTÇININ SONU FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Keskin Nişancı Suikastçının Sonu filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.4 olarak belirlendi.
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