Keskin Nişancı Suikastçının Sonu filminin konusu ne? Keskin Nişancı Suikastçının Sonu filminin oyuncuları kim?

Keskin Nişancı Suikastçının Sonu (Sniper: Assassin’s End) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Keskin Nişancı Suikastçının Sonu filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Keskin Nişancı Suikastçının Sonu filminin konusu ne? Keskin Nişancı Suikastçının Sonu filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

Keskin Nişancı Suikastçının Sonu filminin konusu ne? Keskin Nişancı Suikastçının Sonu filminin oyuncuları kim?
Abone Ol google-news
Haber Merkezi
Yayınlanma: 27.02.2025 - 17:53

Keskin Nişancı Suikastçının Sonu filminin yönetmen koltuğunda Kaare Andrews oturuyor. Filmin senaristliğini Michael Frost Beckner ve Oliver Thompson üstleniyor. Peki, Keskin Nişancı Suikastçının Sonu filminin konusu ne? Keskin Nişancı Suikastçının Sonu filminin oyuncuları kim? 

SUİKASTÇININ SONU FİLMİNİN KONUSU NE?

Efsanevi bir keskin nişancı Thomas Beckett ve onun yine keskin nişancı olan oğlu Brandon Beckett CIA’den Rus paralı askerlerinden ve Yakuza’dan hayatları pahasına kaçmaktadırlar. Bu kaçış sırasında iki tarafın da gözü sürekli düşmanın boşluğunu yakalamaya çalışmaktadır.

SUİKASTÇININ SONU FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Tom Berenger

C. Ernst Harth

Chad Michael Collins

Ryan Robbins

Lochlyn Munro

Michael Jonsson

Sayaka Akimoto

SUİKASTÇININ SONU FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Keskin Nişancı Suikastçının Sonu filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.4 olarak belirlendi.


Etiketler: #konusu nedir?

İlgili Haberler

Running Point dizisinin konusu ne, oyuncuları kim? Running Point dizisi nerede ve ne zaman yayımlanacak?

Running Point dizisinin konusu ne, oyuncuları kim? Running Point dizisi nerede ve ne zaman yayımlanacak?
Toxic Town dizisinin konusu ne, oyuncuları kim? Toxic Town dizisi nerede ve ne zaman yayımlanacak?

Toxic Town dizisinin konusu ne, oyuncuları kim? Toxic Town dizisi nerede ve ne zaman yayımlanacak?
The Odyssey filminin konusu ne, oyuncuları kim? The Odyssey filmi nerede çekiliyor, ne zaman vizyona girecek?

The Odyssey filminin konusu ne, oyuncuları kim? The Odyssey filmi nerede çekiliyor, ne zaman vizyona girecek?
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler