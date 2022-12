Silindir ve Keman filminin konusu ne, oyuncuları kim?

29 Aralık 2022 Perşembe, 13:50

Silindir ve Keman (The Steamroller and the Violin), yönetmenliğini üstlenen Andrei Tarkovsky'nin senaristliğinde S. Bakhmetyeva ve Andrei Konchalovsky'le birlikte çalıştığı, 1961 yapımlı bir dram filmidir.

SİLİNDİR VE KEMAN FİLMİNİN KONUSU NE?

Andrei Tarkovsky'nin 1960'da Sinema Enstitüsü'nü bitirmek için çektiği 45 dakikalık mezuniyet projesi olan film, bir işçiyle kemana yeteneği olan bir çocuk arasındaki ilişkiyi anlatıyor.

SİLİNDİR VE KEMAN FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Igor Fomchenko

Vladimir Zamansky

Marina Adzhubei

Yuri Brusser

Vyacheslav Borisov

Aleksandr Vitoslavsky

Aleksandr Ilyin

Lyudmila Semyonova

SİLİNDİR VE KEMAN FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?

Silindir ve Keman filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.4 olarak belirlenmiştir.