Silindir ve Keman filminin konusu ne, oyuncuları kim?
1961 yılında vizyona giren Silindir ve Keman filmi, televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşan filmler arasında yer alıyor. Peki, Silindir ve Keman filminin konusu ne? Silindir ve Keman filminin oyuncuları kim? Silindir ve Keman filminin IMDb puanı kaç?
Silindir ve Keman (The Steamroller and the Violin), yönetmenliğini üstlenen Andrei Tarkovsky'nin senaristliğinde S. Bakhmetyeva ve Andrei Konchalovsky'le birlikte çalıştığı, 1961 yapımlı bir dram filmidir.
SİLİNDİR VE KEMAN FİLMİNİN KONUSU NE?
Andrei Tarkovsky'nin 1960'da Sinema Enstitüsü'nü bitirmek için çektiği 45 dakikalık mezuniyet projesi olan film, bir işçiyle kemana yeteneği olan bir çocuk arasındaki ilişkiyi anlatıyor.
SİLİNDİR VE KEMAN FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Igor Fomchenko
Vladimir Zamansky
Marina Adzhubei
Yuri Brusser
Vyacheslav Borisov
Aleksandr Vitoslavsky
Aleksandr Ilyin
Lyudmila Semyonova
SİLİNDİR VE KEMAN FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?
Silindir ve Keman filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.4 olarak belirlenmiştir.
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