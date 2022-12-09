Türk İşi Dondurma filminin konusu ne, oyuncuları kim? Türk İşi Dondurma filmi nerede çekildi?

09 Aralık 2022 Cuma, 13:03

Türk İşi Dondurma, yönetmenliğini Can Ulkay, senaristliğini ise Gürkan Tanyaş'ın üstlendiği, 2019 yapımlı bir dram/macera filmidir.

TÜRK İŞİ DONDURMA FİLMİNİN KONUSU NE?

1915'te Çanakkale Savaşı'nda, Türk tarihinin varlık mücadelesinin en önemli savaşlarından biri yaşanmaktadır. Avustralya’da iki Türk yaşamaktadır. Biri geçimini devecilik yaparak, diğeri el arabasıyla dondurma satarak sağlamaktadır. Memlekette savaş çıktığını öğrenen iki genç arkadaş, Çanakkale’ye cepheye gitmek için harekete geçerler. Ancak, savaşta Avustralya askerleri Türkler’e karşı mücadele etmektedir. ANZAK askerleri arasında Avustralyalılar’ın da olması, iki Türk gencin ülkeden çıkış izni almalarına engeldir. Yani, Avustralyalı yetkililer iki Türk gencin ülkelerine gitmesine izin vermez. Avustralya’da başka Türkler de yaşamaktadır. Avustralya devleti, Türkler aleyhine propagandaya başlar. İngilizler, Avustralya’da savaşa asker götürmek için broşür dağıtmaktadır. İki kahraman Türk, memleketlerinde veremedikleri mücadeleyi Avustralya’da verecektir.

TÜRK İŞİ DONDURMA FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Ali Atay

Erkan Kolçak Köstendil

Şebnem Bozoklu

Tolga Deniz

Will Thorp

James Farley

TÜRK İŞİ DONDURMA FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Filmin çekimleri İstanbul Kemerburgaz'da gerçekleştirilmiştir.

TÜRK İŞİ DONDURMA FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?

Türk İşi Dondurma filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.4 olarak belirlenmiştir.