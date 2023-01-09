Belalı Tanık 2 filminin konusu ne, oyuncuları kim?

2021 yılında vizyona giren Belalı Tanık 2 filmi, televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşan filmler arasında yer alıyor. Peki, Belalı Tanık 2 filminin konusu ne? Belalı Tanık 2 filminin oyuncuları kim? Belalı Tanık 2 filminin IMDb puanı kaç?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.01.2023 - 09:00
Belalı Tanık 2 filminin konusu ne, oyuncuları kim?
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Belalı Tanık 2 (The Hitman's Wife's Bodyguard), yönetmenliğini Patrick Hughes, senaristliğini Tom O'Connor, Brandon Murphy ve Phillip Murphy'nin üstlendiği, 2021 yapımlı bir aksiyon/komedi filmidir.

BELALI TANIK 2 FİLMİNİN KONUSU NE?

Koruma Michael Bryce, Darius'un karısı Sonia'yı kurtarmaya çalışırken suikastçı Darius Kincaid ile arkadaşlığını sürdürür.

BELALI TANIK 2 FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Ryan Reynolds

Samuel L. Jackson

Salma Hayek

Frank Grillo

Richard E. Grant

Antonio Banderas

Morgan Freeman

BELALI TANIK 2 FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?

Belalı Tanık 2 filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.1 olarak belirlenmiştir.


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