Belalı Tanık 2 filminin konusu ne, oyuncuları kim?
2021 yılında vizyona giren Belalı Tanık 2 filmi, televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşan filmler arasında yer alıyor. Peki, Belalı Tanık 2 filminin konusu ne? Belalı Tanık 2 filminin oyuncuları kim? Belalı Tanık 2 filminin IMDb puanı kaç?
Belalı Tanık 2 (The Hitman's Wife's Bodyguard), yönetmenliğini Patrick Hughes, senaristliğini Tom O'Connor, Brandon Murphy ve Phillip Murphy'nin üstlendiği, 2021 yapımlı bir aksiyon/komedi filmidir.
BELALI TANIK 2 FİLMİNİN KONUSU NE?
Koruma Michael Bryce, Darius'un karısı Sonia'yı kurtarmaya çalışırken suikastçı Darius Kincaid ile arkadaşlığını sürdürür.
BELALI TANIK 2 FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Ryan Reynolds
Samuel L. Jackson
Salma Hayek
Frank Grillo
Richard E. Grant
Antonio Banderas
Morgan Freeman
BELALI TANIK 2 FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?
Belalı Tanık 2 filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.1 olarak belirlenmiştir.
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