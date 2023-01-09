Gururlu Mary filminin konusu ne, oyuncuları kim?
2018 yılında vizyona giren Gururlu Mary filmi, televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşan filmler arasında yer alıyor. Peki, Gururlu Mary filminin konusu ne? Gururlu Mary filminin oyuncuları kim? Gururlu Mary filminin IMDb puanı kaç?
Gururlu Mary (Proud Mary), yönetmenliğini Babak Najafi, senaristliğini John Stewart Newman ve Christian Swegal'in üstlendiği, 2018 yapımlı bir gerilim/aksiyon filmidir.
GURURLU MARY FİLMİNİN KONUSU NE?
Mary, Boston'daki bir organize suç ailesi için çalışan kiralık katil bir kadındır ve profesyonel bir darbe kötü gittiğinde yolu kesişen genç bir çocukla tanışınca hayatı tamamen değişir.
GURURLU MARY FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Taraji P. Henson
Jahi Di'allo Winston
Billy Brown
Danny Glover
GURURLU MARY FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?
Gururlu Mary filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.0 olarak belirlenmiştir.
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