Göktaşı filminin konusu ne? Göktaşı filminin oyuncuları kim?
Göktaşı filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Göktaşı filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Göktaşı filminin konusu ne? Göktaşı filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Göktaşı filminin yönetmen koltuğunda Caner Erzincan oturuyor. Senaristliğini Caner Erzincan, Bekir Kerem Kurt, Bahadır Sağlam üstleniyor. Peki, Göktaşı filminin konusu ne? Göktaşı filminin oyuncuları kim?
GÖKTAŞI FİLMİNİN KONUSU NE?
Trakya yöresindeki Günebakan köyünde yaşayan halkın en büyük derdi susuzluktur. Buna son vermek isteyen köylüler yağmur duasına çıktıklarında hiç beklemedikleri birşey olur, yağmur yerine göktaşları yağar. Bu olağandışı olay, Amerikalı, Alman ve Rus ajanlarını da köye çeker. Göktaşlarını yüksek bedeller karşılığında satın alan bu yabancılar, köylülerin yanında kurnaz muhtar İsmet (Şafak Sezer) için de geçim kapısına dönüşür. İsmet köylülerin sattıkları taş başına bağış toplamaya çalışırken, İsmet'in şarkıcı oğlu Bahadır'ın köyü gelen muhabir Ceylan'a aşık olması, işleri iyice karıştırır.
GÖKTAŞI FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Şafak Sezer - Muhtar Kismet
Bülent Çolak - Hakki
Yılmaz Gruda
Ceyhun Fersoy - Bahadir
Sinan Çalışkanoğlu - Klarnetçi Yasar
Ayhan Taş - Davulcu Ikram
Tuna Orhan - Berber Erol
Mehmet Esen - Imam Celal
Pınar Ünsal - Marry
Cenk Acarlar - Gazeteci
Latif Akgedik - Latif
Turan Selçuk Yerlikaya - Ismail
Eylem Tanrıver - Döne
Berfin Beydilli - Nur
BASKIN GÜNÜ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Göktaşı filminin IMDb puanı 10 üzerinden 2.5 olarak belirlendi.
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