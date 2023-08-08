Yayınlanma: 08.08.2023 - 10:21

Güncelleme: 08.08.2023 - 10:21

Göktaşı filminin yönetmen koltuğunda Caner Erzincan oturuyor. Senaristliğini Caner Erzincan, Bekir Kerem Kurt, Bahadır Sağlam üstleniyor. Peki, Göktaşı filminin konusu ne? Göktaşı filminin oyuncuları kim?

GÖKTAŞI FİLMİNİN KONUSU NE?

Trakya yöresindeki Günebakan köyünde yaşayan halkın en büyük derdi susuzluktur. Buna son vermek isteyen köylüler yağmur duasına çıktıklarında hiç beklemedikleri birşey olur, yağmur yerine göktaşları yağar. Bu olağandışı olay, Amerikalı, Alman ve Rus ajanlarını da köye çeker. Göktaşlarını yüksek bedeller karşılığında satın alan bu yabancılar, köylülerin yanında kurnaz muhtar İsmet (Şafak Sezer) için de geçim kapısına dönüşür. İsmet köylülerin sattıkları taş başına bağış toplamaya çalışırken, İsmet'in şarkıcı oğlu Bahadır'ın köyü gelen muhabir Ceylan'a aşık olması, işleri iyice karıştırır.

GÖKTAŞI FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Şafak Sezer - Muhtar Kismet

Bülent Çolak - Hakki

Yılmaz Gruda

Ceyhun Fersoy - Bahadir

Sinan Çalışkanoğlu - Klarnetçi Yasar

Ayhan Taş - Davulcu Ikram

Tuna Orhan - Berber Erol

Mehmet Esen - Imam Celal

Pınar Ünsal - Marry

Cenk Acarlar - Gazeteci

Latif Akgedik - Latif

Turan Selçuk Yerlikaya - Ismail

Eylem Tanrıver - Döne

Berfin Beydilli - Nur

BASKIN GÜNÜ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Göktaşı filminin IMDb puanı 10 üzerinden 2.5 olarak belirlendi.