Koro filminin konusu ne? Koro oyuncuları kim?
Koro (Boychoir) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Koro filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Koro filminin konusu ne? Koro filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Koro filminin yönetmen koltuğunda François Girard oturuyor. Senaristliğini Ben Ripley üstleniyor. Peki, Koro filminin konusu ne? Koro filminin oyuncuları kim?
COSMOBALL FİLMİNİN KONUSU NE?
Boychoir müzik konusunda yetenekli yetim bir çocuğun müzik hocası tarafından keşfedilmesi ve başarıya doğru yol almasını konu alıyor. Dustin Hoffman küçük yaştaki öğrencilerin yeteneklerini saklamalarını engelleyen disiplinli bir müzik öğretmeninin canlandırıyor.
COSMOBALL FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Dustin Hoffman - Master Carvelle
Garrett Wareing - Stet
Kathy Bates
Debra Winger - Ms. Steel
Josh Lucas - Gerard Olin
Kevin McHale - Wooly
Eddie Izzard - Drake
River Alexander - Rafael 'Raffi' Abrams
Janine DiVita - Sally Olin
Joe West - Devon
Erica Piccininni - Debbie
Tijuana Ricks - Mrs. Kempner
Grant Venable - Andre
Wade Mylius - Monty
Mackenzie Wareing - Stephanie
Rooter Wareing
Fernando Mateo Jr. - Mr. Hardy
Leigh Ann Taylor - Stock Market Expert
Fernando Malvar-Ruiz - Maestro Molina
Sejal Shah - Doktor
Sam Poon - Frederick
Paul Jude Letersky
Dante Soriano - Fernando
Rosemary Howard
Daniel Passer
Mickey Roberts
David Boston
Chris Cenatiempo
Benjamin Perry Wenzelberg
COSMOBALL FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Koro filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.7 olarak belirlendi.
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