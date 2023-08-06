Koro filminin konusu ne? Koro oyuncuları kim?

Yayınlanma: 06.08.2023 - 13:02

Güncelleme: 06.08.2023 - 13:02

Koro filminin yönetmen koltuğunda François Girard oturuyor. Senaristliğini Ben Ripley üstleniyor. Peki, Koro filminin konusu ne? Koro filminin oyuncuları kim?

COSMOBALL FİLMİNİN KONUSU NE?

Boychoir müzik konusunda yetenekli yetim bir çocuğun müzik hocası tarafından keşfedilmesi ve başarıya doğru yol almasını konu alıyor. Dustin Hoffman küçük yaştaki öğrencilerin yeteneklerini saklamalarını engelleyen disiplinli bir müzik öğretmeninin canlandırıyor.

COSMOBALL FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Dustin Hoffman - Master Carvelle

Garrett Wareing - Stet

Kathy Bates

Debra Winger - Ms. Steel

Josh Lucas - Gerard Olin

Kevin McHale - Wooly

Eddie Izzard - Drake

River Alexander - Rafael 'Raffi' Abrams

Janine DiVita - Sally Olin

Joe West - Devon

Erica Piccininni - Debbie

Tijuana Ricks - Mrs. Kempner

Grant Venable - Andre

Wade Mylius - Monty

Mackenzie Wareing - Stephanie

Rooter Wareing

Fernando Mateo Jr. - Mr. Hardy

Leigh Ann Taylor - Stock Market Expert

Fernando Malvar-Ruiz - Maestro Molina

Sejal Shah - Doktor

Sam Poon - Frederick

Paul Jude Letersky

Dante Soriano - Fernando

Rosemary Howard

Daniel Passer

Mickey Roberts

David Boston

Chris Cenatiempo

Benjamin Perry Wenzelberg

COSMOBALL FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Koro filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.7 olarak belirlendi.