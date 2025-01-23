Yayınlanma: 23.01.2025 - 18:27

Güncelleme: 23.01.2025 - 18:27

Gökteki Kale (Laputa: Castle in the Sky) filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Hayao Miyazaki üstleniyor. Peki, Gökteki Kale filminin konusu ne? Gökteki Kale filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

GÖKTEKİ KALE FİLMİNİN KONUSU NE?

Günümüzden uzak bir gelecekte geçen filmde insanoğlu gökyüzünde uçan şehirler inşa etmiş, burada yaşamaya başlamıştır. Bu şehirler büyük bir felaket sonrasında yerle bir olduğunda hayatta kalan insanlar yaşamlarını devam ettirebilmek için yeryüzüne inmek zorunda kalmıştır. Gökyüzünde kalan son kişi ise Laputa'dır. Hikaye Sheeta isimli bir kızı taşıyan bir uçakla açılır. Gökyüzündeki yaşamından yeryüzüne dönmek zorunda kalan Sheeta burada boynundaki büyülü taşın da sayesinde beklemediği tehlike ve aksiyon dolu maceralara atılacaktır.

GÖKTEKİ KALE FİLMİNİN KARAKTERLERİ KİM?

Sheeta

Pazu

Muska

GÖKTEKİ KALE FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?

GÖKTEKİ Kale filminin IMDb puanı 10 üzerinden 8 olarak belirlendi.