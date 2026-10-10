Gönül Dağı dizisi yeni bölümü ile ekranlardaki yerini alacak. Gönül Dağı dizisinin yeni bölümünün ne zaman yayımlanacağı merak ediliyor. Peki, Gönül Dağı dizisinin son bölümünde ne oldu? Gönül Dağı dizisinin yeni bölümü ne zaman? İşte ayrıntılar...

GÖNÜL DAĞI DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Zehra, Kaya ailesine yardım edebilmek için bir plan yapar. Mahir, TVR’de çıkan arıza yüzünden Taner’den yardım istemek zorunda kalır. Taner, TVR’ye yardım edecek midir?

Ali ve Zehra’nın yakınlaşması için Kadir ve Selami bir plan yapar. İkilinin başına neler gelecektir?

Aslı ehliyet sınavına girecektir. Kasım, kızın sınava gitmesine engel olur. Yusuf, Aslı’ya yardım edebilecek midir?

Ramazan Mete ve Selin fotoğraf çekmek için yolculuğa çıkar. Selin’in annesi ikiliyi görünce tepkisi ne olacaktır?

Kasaba yakınlarındaki bir köyde salgın hastalık başlar. Ahsen, Kenan’dan yardım ister. Kenan ne yapacaktır?

GÖNÜL DAĞI DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜNDE NE OLACAK?

Kenan salgının kaynağını buluyor…

Geçtiğimiz haftaki bölümde izlediğimiz bir köyde yaşanan salgın hastalık devam etmektedir. Bu hastalığın neden kaynaklandığını araştıran Doktor Kenan, sonunda bu kaynağa ulaşır ve önlemleri alarak tedaviye destek olur. Doktor Ahsen’in tekrar doktorluğa dönmesini istediği Kenan nasıl bir karar alacak?

Güneş ve Neşet kayboluyor…

Taner ile Selma’nın çocukları Güneş ve Neşet, Kenan amcalarını bulmak üzere yola çıkar ancak kaybolurlar. İki küçük çocuğun ortadan kaybolmasına çok üzülen tüm Kaya ailesi ve Gedellililer onları dağ bayır aramaya başlarlar. İki küçük çocuk başlarına bir şey gelmeden bulunabilecekler mi?

Cemile’nin halı dükkânını kim yakıyor?

Çok sevdiği eşi Veysel’i kaybettikten sonra hayata küsen ancak babası ve çocukları için ayakta dimdik durmaya ve gece gündüz çalışmaya devam eden Cemile’nin başına neler gelecek? Cemile’nin halıcı dükkanında çıkan yangın söndürülebilecek mi? Yusuf annesinin sakladığı gerçeklere ulaşabilecek mi? Yusuf’un başına neler gelecek? Halı dükkânını kundaklayan hain yakalanacak mı?

Ali, Zehra ve annesine hangi sürprizi yapıyor?

Ali, Zehra ve annesini mutlu edecek çok güzel bir sürpriz hazırlar. Anne kız bu sürpriz karşısında nasıl tepki verecek?

Yönetmenliğini Ozan Uzunoğlu ve Hüseyin Küpeli’nin üstlendiği Gönül Dağı’nın senaryosunu Ali Asaf Elmas ve Teoman Gök kaleme alıyor.

Gönül Dağı, bu hafta birbiri ardına yaşanacak heyecanlı olaylarla soluk soluğa izlenecek. Küçük amcaoğullarının yaşadığı komik olaylar da izleyenlere kahkaha tufanı yaşatacak.

GÖNÜL DAĞI DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Gönül Dağı dizisinin 226. bölümü 10 Ekim Cumartesi akşamı TRT1 ekranlarında yayımlanacak.