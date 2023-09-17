Yayınlanma: 17.09.2023 - 17:05

Güncelleme: 17.09.2023 - 17:05

Gönül Dağı dizisinin dün akşam yayımlanan final sahnesine yaşananlar seyircileri meraklandırdı. Veysel karakterine can veren Semih Ertürk'ün diziden ayrılıp ayrılmadığı merak edildi. Peki, Gönül Dağı Veysel diziden ayrılıyor mu? Semih Ertürk Gönül Dağı dizisinden ayrıldı mı?

GÖNÜL DAĞI VEYSEL DİZİDEN AYRILIYOR MU?

Gönül Dağı 105. Bölümde Veysel yaralandı. Roket incelemesi için heyete projesini sunacak Amcaoğulları ve Gedelli halkı Veysel ile şoka uğradı.

SEMİH ERTÜRK DİZİDEN AYRILDI MI?

Konuya dair Veysel karakterine hayat veren oyuncu Semih Ertürk'ten herhangi bir açıklama gelmedi. Dizinin takipçileri cevabı almak için gelecek bölümü bekleyecek.

SEMİH ERTÜRK KİMDİR?

Semih Ertürk, 14 Ekim 1993'te İstanbul'da doğdu. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünü tamamladı.

Kamera önü çalışmalarına önce reklam filmlerinde başladı. Ardından 2015'te 'Yok Artık' isimli sinema filminde oynadı. Daha sonra popüler dizi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da 'Taner' rolüne hayat verdi. Mehmetçik Kut'ül Amare dizisinin başrolünü üstlenen ünlü oyuncu, dizide 'Said' karakterine hayat verdi.