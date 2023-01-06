Görev Uğruna filminin konusu nedir? Görev Uğruna filminin oyuncuları kim?

06 Ocak 2023 Cuma, 09:53

Görev Uğruna (Decommissioned) filmi, Sean Ryan tarafından yazılan Timothy Woodward Jr. tarafından yönetilen aksiyon filmidir.

GÖREV UĞRUNA FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Emekli bir ajan olan John Niles, CIA tarafından kurgulanan başkan suikastinin bir parçası olduğunu anlayınca tüm dünyası altüst olur. Artık zamana karşı hareket etmeli ve ailesini kurtarmak için elinden geleni yapmalıdır.

GÖREV UĞRUNA FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Johnny Messner , Vinnie Jones , Estella Warren







