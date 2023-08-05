Görevimiz Tehlike 6 filminin konusu ne? Görevimiz Tehlike 6 filminin oyuncuları kim?
Görevimiz Tehlike 6 (Mission Impossible - Fallout) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Görevimiz Tehlike 6 filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Görevimiz Tehlike 6 filminin konusu ne? Görevimiz Tehlike 6 filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Görevimiz Tehlike 6 filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Christopher McQuarrie üstleniyor. Peki, Görevimiz Tehlike 6 filminin konusu ne? Görevimiz Tehlike 6 filminin oyuncuları kim?
GÖREVİMİZ TEHLİKE 6 FİLMİNİN KONUSU NE?
Mission: Impossible Yansımalar, Görevimiz Tehlike serisinin 6. devam halkasıdır. İkonik ajan Ethan Hunt, birlikte çalıştığı IMF ekibi ve tanıdık birkaç dostu sıkıntılı bir zamandadır. Berlin'deki görevin ters gitmesi sonucunda Ethan Hunt CIA ile ters düşer ve denetimsizliği sebebiyle CIA'in kara listesine girer. Ancak insanlığı tehdit eden yeni bir tehlikenin ortaya çıkışıyla birlikte herkes zamana karşı bir yarışa koyulur...
GÖREVİMİZ TEHLİKE 6 FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Tom Cruise - Ethan Hunt
Rebecca Ferguson - Ilsa Faust
Simon Pegg - Benji Dunn
Henry Cavill - August Walker
Ving Rhames - Luther Stickell
Vanessa Kirby - Alanna Mitsopolis
Michelle Monaghan - Julia Meade
Sean Harris - Solomon Lane
Angela Bassett - Erica Sloane
Alec Baldwin - Alan Hunley
Wes Bentley - Erik
Kristoffer Joner - Nils Debruuk
Wolf Blitzer - Dunn
Frederick Schmidt - Zola Mitsopolis
Liang Yang - John Lark
Nigel Allen - CIA Ajanı
Jessie Vinning - Navy
Joey Ansah - Zola Enforcer
Max Geller - Rowdy Frenchman
Vincent Latorre - Rowdy Frenchman
Olivier Huband - Rowdy Frenchman
GÖREVİMİZ TEHLİKE 6 FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Görevimiz Tehlike 6 filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.7 olarak belirlendi.
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