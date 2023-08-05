Yayınlanma: 05.08.2023 - 10:29

Güncelleme: 05.08.2023 - 10:29

Görevimiz Tehlike 6 filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Christopher McQuarrie üstleniyor. Peki, Görevimiz Tehlike 6 filminin konusu ne? Görevimiz Tehlike 6 filminin oyuncuları kim?

GÖREVİMİZ TEHLİKE 6 FİLMİNİN KONUSU NE?

Mission: Impossible Yansımalar, Görevimiz Tehlike serisinin 6. devam halkasıdır. İkonik ajan Ethan Hunt, birlikte çalıştığı IMF ekibi ve tanıdık birkaç dostu sıkıntılı bir zamandadır. Berlin'deki görevin ters gitmesi sonucunda Ethan Hunt CIA ile ters düşer ve denetimsizliği sebebiyle CIA'in kara listesine girer. Ancak insanlığı tehdit eden yeni bir tehlikenin ortaya çıkışıyla birlikte herkes zamana karşı bir yarışa koyulur...

GÖREVİMİZ TEHLİKE 6 FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Tom Cruise - Ethan Hunt

Rebecca Ferguson - Ilsa Faust

Simon Pegg - Benji Dunn

Henry Cavill - August Walker

Ving Rhames - Luther Stickell

Vanessa Kirby - Alanna Mitsopolis

Michelle Monaghan - Julia Meade

Sean Harris - Solomon Lane

Angela Bassett - Erica Sloane

Alec Baldwin - Alan Hunley

Wes Bentley - Erik

Kristoffer Joner - Nils Debruuk

Wolf Blitzer - Dunn

Frederick Schmidt - Zola Mitsopolis

Liang Yang - John Lark

Nigel Allen - CIA Ajanı

Jessie Vinning - Navy

Joey Ansah - Zola Enforcer

Max Geller - Rowdy Frenchman

Vincent Latorre - Rowdy Frenchman

Olivier Huband - Rowdy Frenchman

GÖREVİMİZ TEHLİKE 6 FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Görevimiz Tehlike 6 filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.7 olarak belirlendi.