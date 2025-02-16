Yayınlanma: 16.02.2025 - 17:41

Güncelleme: 16.02.2025 - 17:41

Göçebeler Diyarı filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Chloé Zhao üstleniyor. Peki, Göçebeler Diyarı filminin konusu ne? Göçebeler Diyarı filminin oyuncuları kim?

GÖÇEBELER DİYARI FİLMİNİN KONUSU NE?

60’lı yaşlarında olan Fern, Nevada kırsalında yaşamaktadır. Şehirdeki ekonomik çöküşten etkilenen Fern, neredeyse tüm eşyalarının kaybeder. Bu durumun ardından Fern, minibüsünü bir karavan haline getirip, modern bir göçebe olarak yola koyulur.

GÖÇEBELER DİYARI FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Frances McDormand - Fern

David Strathairn - Dave

Linda May - Linda May

Charlene Swankie - Swankie

Bob Wells - Kendisi

Derek Endres - Derek

Peter Spears - Peter

Tay Strathairn - James

GÖÇEBELER DİYARI FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Göçebeler Diyarı filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.3 olarak belirlendi.