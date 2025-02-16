Göçebeler Diyarı filminin konusu ne? Göçebeler Diyarı filminin oyuncuları kim?
Göçebeler Diyarı (Nomadland) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Göçebeler Diyarı filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Göçebeler Diyarı filminin konusu ne? Göçebeler Diyarı filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Göçebeler Diyarı filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Chloé Zhao üstleniyor. Peki, Göçebeler Diyarı filminin konusu ne? Göçebeler Diyarı filminin oyuncuları kim?
GÖÇEBELER DİYARI FİLMİNİN KONUSU NE?
60’lı yaşlarında olan Fern, Nevada kırsalında yaşamaktadır. Şehirdeki ekonomik çöküşten etkilenen Fern, neredeyse tüm eşyalarının kaybeder. Bu durumun ardından Fern, minibüsünü bir karavan haline getirip, modern bir göçebe olarak yola koyulur.
GÖÇEBELER DİYARI FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Frances McDormand - Fern
David Strathairn - Dave
Linda May - Linda May
Charlene Swankie - Swankie
Bob Wells - Kendisi
Derek Endres - Derek
Peter Spears - Peter
Tay Strathairn - James
GÖÇEBELER DİYARI FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Göçebeler Diyarı filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.3 olarak belirlendi.
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