Yayınlanma: 16.02.2025 - 23:20

Güncelleme: 16.02.2025 - 23:20

Piyasa dizisi ekranlardaki yerini almaya hazırlanıyor. Dizinin konusu ve oyuncuları ise merak edildi. Mehmet Barış Günger'in kaleme aldığı Piyasa dizisinin yönetmen koltuğunda Serdar Gözelekli oturuyor. Peki, Piyasa dizisinin konusu ne, oyuncuları kim? Piyasa dizisi ne zaman ve nerede yayımlanacak? İşte ayrıntılar...

PİYASA DİZİSİNİN KONUSU NE?

Dizi, ihanet ve güç mücadelesinin gölgesinde, sırlarla dolu hayatların kesiştiği bir dünyanın hikayesini anlatıyor.

PİYASA DİZİSİNİN OYUNCULARI KİM?

Alp Navruz

İlayda Alişan

Zuhal Olcay

Yurdaer Okur

Damla Colbay

Fırat Altunmeşe

Vural Şahanoğlu

Aydan Burhan

Asya Kasap

Halil Demir

Hilmi Ahiska

Metehan Parıltı

PİYASA DİZİSİNİN İLK BÖLÜMÜ NE ZAMAN?

Piyasa dizisi 22 Şubat Cumartesi günü saat 20.00'de Kanal D ekranlarındaki yerini alacak.