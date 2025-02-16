Piyasa dizisinin konusu ne, oyuncuları kim? Piyasa dizisi ne zaman ve nerede yayımlanacak?
Yayın hayatına başlamaya hazırlanan Piyasa dizisinin konusu ve oyuncuları merak edildi. Peki, Piyasa dizisinin konusu ne, oyuncuları kim? Piyasa dizisi ne zaman ve nerede yayımlanacak?
Piyasa dizisi ekranlardaki yerini almaya hazırlanıyor. Dizinin konusu ve oyuncuları ise merak edildi. Mehmet Barış Günger'in kaleme aldığı Piyasa dizisinin yönetmen koltuğunda Serdar Gözelekli oturuyor. Peki, Piyasa dizisinin konusu ne, oyuncuları kim? Piyasa dizisi ne zaman ve nerede yayımlanacak? İşte ayrıntılar...
PİYASA DİZİSİNİN KONUSU NE?
Dizi, ihanet ve güç mücadelesinin gölgesinde, sırlarla dolu hayatların kesiştiği bir dünyanın hikayesini anlatıyor.
PİYASA DİZİSİNİN OYUNCULARI KİM?
Alp Navruz
İlayda Alişan
Zuhal Olcay
Yurdaer Okur
Damla Colbay
Fırat Altunmeşe
Vural Şahanoğlu
Aydan Burhan
Asya Kasap
Halil Demir
Hilmi Ahiska
Metehan Parıltı
PİYASA DİZİSİNİN İLK BÖLÜMÜ NE ZAMAN?
Piyasa dizisi 22 Şubat Cumartesi günü saat 20.00'de Kanal D ekranlarındaki yerini alacak.
Etiketler: #piyasa dizisi #Kanal D #ilayda alişan #alp navruz
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