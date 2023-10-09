Gupse Özay Lohusa filminin okuma provasından görüntüler paylaştı
Geçen günlerde duyurusu yapılan Gupse Özay'ın Lohusa filminin okuma provası yapıldı.
Oyuncu ve senarist Gupse Özay’ın heyecanla beklenen yeni filmi "Lohusa"nın okuma provası gerçekleştirildi. Yapımcılığını Muzaffer Yıldırım’ın yaptığı, yönetmen koltuğunda Kıvanç Baruönü’nün oturduğu filmin çekimleri 11 Ekim'de başlayacak.
"Eltilerin Savaşı", "Görümce", "Deliha" filmleriyle milyonlara ulaşan başarılı oyuncu ve senarist Gupse Özay, son filmi "Lohusa" için çalışmalarını hızlandırdı. Uzun bir senaryo ve kast çalışmasının ardından önümüzdeki günlerde sete girecek olan filmin oyuncu kadrosu okuma provasında buluştu.
Kıvanç Baruönü yönetmenliğinde beyazperdeye taşınacak filmde rol alan Gupse Özay, Onur Gürçay, Esra Ruşan, Hazal Türesan, Su Şanad, Elif Nur Kerkük ve Feri Baycu Güler’in katıldığı "Lohusa" filminin okuma provası kahkaha ve eğlence içinde geçti. Kıvanç Baruönü ve Gupse Özay provada esprileriyle keyifli anlar yaşattı.
ÇEKİMLER 11 EKİM’DE BAŞLIYOR
Lohusa ekibi çekimlere 11 Ekim tarihinde başlayacak. Filmde, bir anne ve babanın, doğumdan sonra yaşadıkları ilk 40 gün ve bu süre içinde başlarına gelen komik olaylar anlatılıyor.
Film, 2024 yılında izleyici ile buluşacak.
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