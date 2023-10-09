Yetişkin film yıldızı Mia Khalifa'nın Filistin-İsrail çatışmasıyla ilgili paylaşımı tepki çekti

Yayınlanma: 09.10.2023 - 14:54

Güncelleme: 09.10.2023 - 14:54

Yetişkin film yıldızı Mia Khalifa sosyal medya hesabından Filistin-İsrail çatışmasına yönelik paylaşımlarda bulundu.

Khalifa yaptığı paylaşımda “Lütfen birisi Filistin’deki özgürlük savaşçılarına telefonlarını yan çevirip videoları o şekilde çekmelerini söyleyebilir mi?" ifadelerini kullandı. Khalifa’nın bu paylaşımına çok sayıda tepki geldi.

Can someone please tell the freedom fighters in Palestine to flip their phones and film horizontal — Mia K. (@miakhalifa) October 7, 2023

Khalifa daha önce de, "Eğer Filistin’deki duruma bakıp da Filistinlilerin yanında yer almıyorsanız, o zaman Apartheid'ın yanlış tarafındasınız demektir ve tarih bunu zamanla gösterecektir” ifadesini kullanmıştı.