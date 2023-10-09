Yetişkin film yıldızı Mia Khalifa'nın Filistin-İsrail çatışmasıyla ilgili paylaşımı tepki çekti
Yetişkin film yıldızı Mia Khalifa'nın, "Lütfen birisi Filistin’deki özgürlük savaşçılarına telefonlarını yan çevirip videoları o şekilde çekmelerini söyleyebilir mi?" sözleri sosyal medyada tepki topladı.
Yetişkin film yıldızı Mia Khalifa sosyal medya hesabından Filistin-İsrail çatışmasına yönelik paylaşımlarda bulundu.
Khalifa yaptığı paylaşımda “Lütfen birisi Filistin’deki özgürlük savaşçılarına telefonlarını yan çevirip videoları o şekilde çekmelerini söyleyebilir mi?" ifadelerini kullandı. Khalifa’nın bu paylaşımına çok sayıda tepki geldi.
Can someone please tell the freedom fighters in Palestine to flip their phones and film horizontal— Mia K. (@miakhalifa) October 7, 2023
Khalifa daha önce de, "Eğer Filistin’deki duruma bakıp da Filistinlilerin yanında yer almıyorsanız, o zaman Apartheid'ın yanlış tarafındasınız demektir ve tarih bunu zamanla gösterecektir” ifadesini kullanmıştı.
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