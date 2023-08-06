Güler Misin Ağlar Mısın filminin konusu ne? Güler Misin Ağlar Mısın filminin oyuncuları kim?
Güler Misin Ağlar Mısın filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Güler Misin Ağlar Mısın filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Güler Misin Ağlar Mısın filminin konusu ne? Güler Misin Ağlar Mısın filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Güler Misin Ağlar Mısın filminin yönetmen koltuğunda Osman F. Seden oturuyor. Senaristliğini Ahmet Üstel üstleniyor. Peki, Güler Misin Ağlar Mısın filminin konusu ne? Güler Misin Ağlar Mısın filminin oyuncuları kim?
GÜLER MİSİN AĞLAR MISIN FİLMİNİN KONUSU NE?
Zeki ile Metin çok sevdikleri Rasim Usta'nın evinin otel işleten Cemal Bey tarafından yıkılıp yerine golf tesisi kurulacağını öğrenir. Rasim Usta'nın kızı Aysel ile evlenme planları yapan Metin ve Zeki bu karar sonrasında Zeki ile Metin Cemal Bey'e karşı Rasim Usta'nın yanında mücadele ederler.
GÜLER MİSİN AĞLAR MISIN FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Zeki Alasya
Metin Akpınar
Gönül Genç
Fatma Belgen
Ali Şen
Kadir Savun
Neriman Köksal
Zeynep
Nurhan Damcıoğlu
Orhan Aydınbaş
Ali Cağaloğlu
Turgut Boralı
Ahmet Kostarika
Tevfik Şen
İhsan Gedik
Haldun Ergüvenç
Baki Tamer
Ahmet Karaca
Jeyan Mahfi Ayral Tözüm
Mücap Ofluoğlu
Osman Çağlar
Ali Demir
GÜLER MİSİN AĞLAR MISIN FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Güler Misin Ağlar Mısın filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.6 olarak belirlendi.
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