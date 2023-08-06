Yayınlanma: 06.08.2023 - 11:59

Güncelleme: 06.08.2023 - 11:59

Güler Misin Ağlar Mısın filminin yönetmen koltuğunda Osman F. Seden oturuyor. Senaristliğini Ahmet Üstel üstleniyor. Peki, Güler Misin Ağlar Mısın filminin konusu ne? Güler Misin Ağlar Mısın filminin oyuncuları kim?

GÜLER MİSİN AĞLAR MISIN FİLMİNİN KONUSU NE?

Zeki ile Metin çok sevdikleri Rasim Usta'nın evinin otel işleten Cemal Bey tarafından yıkılıp yerine golf tesisi kurulacağını öğrenir. Rasim Usta'nın kızı Aysel ile evlenme planları yapan Metin ve Zeki bu karar sonrasında Zeki ile Metin Cemal Bey'e karşı Rasim Usta'nın yanında mücadele ederler.

GÜLER MİSİN AĞLAR MISIN FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Zeki Alasya

Metin Akpınar

Gönül Genç

Fatma Belgen

Ali Şen

Kadir Savun

Neriman Köksal

Zeynep

Nurhan Damcıoğlu

Orhan Aydınbaş

Ali Cağaloğlu

Turgut Boralı

Ahmet Kostarika

Tevfik Şen

İhsan Gedik

Haldun Ergüvenç

Baki Tamer

Ahmet Karaca

Jeyan Mahfi Ayral Tözüm

Mücap Ofluoğlu

Osman Çağlar

Ali Demir

GÜLER MİSİN AĞLAR MISIN FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Güler Misin Ağlar Mısın filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.6 olarak belirlendi.