Dargın Kuzenler filmi konusu nedir, nerede çekildi? Dargın Kuzenler filmi oyuncuları kimler?

Yayınlanma: 29.07.2023 - 11:17

Güncelleme: 29.07.2023 - 11:17

Dargın Kuzenler filminin ymnetmen koltuğunda Çağrı Bayrak otururken filmin senaryosunu Rana Mamatlıoğlu ve Murat Emir Eren kaleme aldı. 2018 yılında vizyona giren filmin konusu ve oyuncularının kimler olduğu araştırılıyor. Peki, Dargın Kuzenler filmi konusu nedir? Dargın Kuzenler filmi oyuncuları kimler? İşte ayrıntılar...

DARGIN KUZENLER FİLMİ KONUSU NEDİR?

Basit bir olaydan ötürü uzun yıllar dargın gezen dört kuzen Seyfettin, Şinasi, Habibe ve Rüknettin ölümün eşiğindeki dedelerinin ricasıyla birlikte yıllar sonra bir araya gelir ancak hepsinin niyeti dedelerinin definesini bulmaktır. Dedeleri definenin yerinin işaretli olduğu bir harita verir ancak dede hayatını kaybedince kuzenler çareyi haritayı dörte bölmekte bulur lakin mecburen yine de birlikte hareket edeceklerdir.

DARGIN KUZENLER FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Ersin Korkut

Yeşim Ceren Bozoğlu

İnan Ulaş Torun

Olgu Baran Kubilay

DARGIN KUZENLER FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Dargın Kuzenler filmi İstanbul'un Şile ilçesinde çekilmiştir.

DARGIN KUZENLER FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Dargın Kuzenler filminin IMDb puanı 10 üzerinden 2,8 olarak belirlenmiştir.