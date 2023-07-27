Yayınlanma: 27.07.2023 - 10:36

Güncelleme: 27.07.2023 - 10:36

Sahte Balayı filminin yönetmen koltuğunda Gün Doğa Sarı oturuyor. Senaristliğini Erol Hızarcı üstleniyor. Peki, Sahte Balayı filminin konusu ne? Sahte Balayı filminin oyuncuları kim?

SAHTE BALAYI FİLMİNİN KONUSU NE?

Didem’in babası Osman kabadayı bir adamdır. Nakliye şirketi vardır, zengin biridir. Yoksul bir gençken kabadayılığıyla sivrilmiş, sonra ticarette başarılı olmuş, geleneklerine bağlı bir adamdır. Kızına çok düşkündür. Hayatta bir tek kızının mürüvvetini ve doğacak torunlarını istemektedir. Didem düğünden kaçınca deliye döner. Namu-su ve itibarı zedelenmiştir. Bu yüzden kızının peşine düşer. Didem babasını çok sever. Hayatı düşünmeden yaşar. Üniversiteden mezun olunca bir iş kurmayı, yakışıklı ve zengin bir adamla evlenmeyi baştan kafaya koymuştur ve düğüne kadar gerçekten ne istediğini kendisine hiç sormamıştır. Hakan zengin ve yakışıklıdır, havalıdır, kendisi gibi üniversite mezunudur. Başta bunları yeterli görmüş ama balayı konusunda Hakan ile tartıştıktan sonra düğün salonunun tuvaletinde aklı başına gelmiş, birden kaçmıştır. Gelin arabasıyla geldiği için orada arabası yoktur. Gizlice çıkmış, koşarak kaçmıştır. Yoldan geçen taksinin önüne çıkar ve biner. “Basabildiğin kadar bas, beni hemen uzaklaştır” der. Böylece macera başlar.

SAHTE BALAYI FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Aslı Bekiroğlu

Sinan Çalışkanoğlu

Aslıhan Kapanşahin

Han Kuleberoğlu

Betügül Ceylan

Gökhan Yavuz

Levent Sülün