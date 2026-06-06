Güller ve Günahlar dizisi yeni bölümü ile ekranlardaki yerini alacak. Güller ve Günahlar dizisinin yeni bölümü merak ediliyor. Peki, Güller ve Günahlar dizisinin yeni bölümü ne zaman yayımlanacak? Güller ve Günahlar dizisinin son bölümünde ne oldu? İşte ayrıntılar...

GÜLLER VE GÜNAHLAR DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Zeynep ve Ebru’yu kurtarmak için son anda gelen Serhat beklemediği bir tabloyla karşılaşır. Azra’nın kendisine Cihansız özgür bir hayat kurma planları Cihan’ın oyunlarıyla suya düşer.

GÜLLER VE GÜNAHLAR DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜNDE NE OLACAK?

Zeynep düğün hazırlıkları yaparken bu özel günün lekelenmesi endişesi taşır. Hayal öğrendiği bir gerçeğin acısıyla şoke edici bir karar alır. Serhat, basına haber uçuranın kim olduğunu öğrenir ve aile yine karışır. Serhat, Zeynep’le yeni bir hayata adım adım yaklaşırken sular durulacak gibi görünmemektedir.

GÜLLER VE GÜNAHLAR DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Güller ve Günahlar dizisinin 31. bölümü 6 Haziran Cumartesi akşamı Kanal D ekranlarında yayımlanacak.