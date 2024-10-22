Yayınlanma: 22.10.2024 - 19:32

Güncelleme: 22.10.2024 - 19:32

Ölüm Treni filminin yönetmenliğini ve senaristliğini David Jackson üstleniyor. Peki, Ölüm Treni filminin konusu ne? Ölüm Treni filminin oyuncuları kim?

ÖLÜM TRENİ FİLMİNİN KONUSU NE?

Fanatik bir vatansever olan ve Rusya’nın demirperdenin yıkılmasından önceki güçlü günlerine dönebilmesi için her şeyi yapmaya hazır olan eski Sovyet generali Konstantin Benin (Christopher Lee), Alman bir bilim adamı olan Dr.Karl Leitzig’e nükleer bir bomba yaptırır. Amacı, bu bombayı bir şekilde Irak’ın tam kalbine kadar sokmak ve Saddam Hüseyin’i vurmaktır. Bu iş için ince bir plan yapar ve Amerikalı paralı asker Alex Tierney’den (Ted Levine) bombayı gizlice Irak’a giden bir trene yerleştirmesini ister. Üzerine aldığı her görevi mükemmel bir şekilde yapmasıyla tanınan, acımasız Alex Tierney, bir yük trenini kaçırır ve bombayı, içindekilerle birlikte rehin aldığı trene yerleştirir. Olayın duyulması, trenin geçeceği ülkelerde ciddi bir paniğe yol açmadan önce trenin durdurulması gerekmektedir. Birleşmiş Milletler’in Suç Birimi UNACO’dan Malcolm Philpott, dünyanın dört bir yanından son derece yetenekli bir grup ajanı bir araya getirir. Mike Graham (Pierce Brosnan) ve Sabrina Carver’ın da (Alexandra Paul) aralarında olduğu ekip, ölüm treni hedefine ulaşmadan önce, bombayı ele geçirip etkisiz hale getirmek için zamana karşı olağanüstü bir mücadeleye girişir. Pierce Brosnan’a, müstakbel James Bond olmanın yolunu açan hareketli bir aksiyon olan ‘Ölüm Treni’, soluk soluğa izlenecek bir yapım..

ÖLÜM TRENİ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Pierce Brosnan

Patrick Stewart

Ted Levine

Christopher Lee

Alexandra Paul

ÖLÜM TRENİ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Ölüm Treni filminin IMDb puanı 10 üzerinden 4.2 olarak belirlendi.