Güneşin Çocukları filminin konusu ne? Güneşin Çocukları filminin oyuncuları kim?
Güneşin Çocukları (The Sun) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Güneşin Çocukları filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Güneşin Çocukları filminin konusu ne? Güneşin Çocukları filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Güneşin Çocukları filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Majid Majidi üstleniyor. Peki, Güneşin Çocukları filminin konusu ne? Güneşin Çocukları filminin oyuncuları kim?
GÜNEŞİN ÇOCUKLARI FİLMİNİN KONUSU NE?
12 yaşındaki Ali ve üç arkadaşı hem hayatta kalmak hem de ailelerine destek olmak için gece gündüz çalışırlar. Mucizevi bir şekilde yeraltında bir hazine bulduğuna inanan Ali, bu hazineye ulaşabilmek için arkadaşlarını toplar ve tünele ulaşmanın planını yapar. Ancak hazineye ulaşabilmelerinin tek yolu, tünele yakın olan ve sokak çocuklarını eğitmek için kurulan Sun School’a kayıt olmaktır.
GÜNEŞİN ÇOCUKLARI FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Ali Nassirian
Roohollah Zamani
Tannaz Tabatabaei
Javad Ezati
GÜNEŞİN ÇOCUKLARI FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Güneşin Çocukları filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.1 olarak belirlendi.
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