Havada Asılı filminin konusu ne? Havada Asılı filminin oyuncuları kim?
Havada Asılı (Skybound) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Havada Asılı filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Havada Asılı filminin konusu ne? Havada Asılı filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Havada Asılı filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Alex Tavakoli üstleniyor. Peki, Havada Asılı filminin konusu ne? Havada Asılı filminin oyuncuları kim?
HAVADA ASILI FİLMİNİN KONUSU NE?
Beş uçak yolcusu, yerde meydana gelen gizemli bir felaketin ardından iniş yapamaz.
HAVADA ASILI FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Scarlett Byrne
Gavin Stenhouse
Rick Cosnett
Morten Suurballe
Jerry Coyle
Christopher Hawkins
HAVADA ASILI FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Havada Asılı filminin IMDb puanı 10 üzerinden 4.1 olarak belirlendi.
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