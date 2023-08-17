Havada Asılı filminin konusu ne? Havada Asılı filminin oyuncuları kim?

Havada Asılı (Skybound) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Havada Asılı filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Havada Asılı filminin konusu ne? Havada Asılı filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.08.2023 - 10:44
Havada Asılı filminin konusu ne? Havada Asılı filminin oyuncuları kim?
Abone Ol google-news

Havada Asılı filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Alex Tavakoli üstleniyor. Peki, Havada Asılı filminin konusu ne? Havada Asılı filminin oyuncuları kim? 

HAVADA ASILI FİLMİNİN KONUSU NE?

Beş uçak yolcusu, yerde meydana gelen gizemli bir felaketin ardından iniş yapamaz.

HAVADA ASILI FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Scarlett Byrne

Gavin Stenhouse

Rick Cosnett

Morten Suurballe

Jerry Coyle

Christopher Hawkins

HAVADA ASILI FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Havada Asılı filminin IMDb puanı 10 üzerinden 4.1 olarak belirlendi.


Havada Asılı Skybound konusu nedir?

İlgili Haberler

Kasırga 3 filminin konusu ne? Kasırga 3 filminin oyuncuları kim?

Kasırga 3 filminin konusu ne? Kasırga 3 filminin oyuncuları kim?
Merhamet mi, Cinayet mi? filminin konusu ne? Merhamet mi, Cinayet mi? filminin oyuncuları kim?

Merhamet mi, Cinayet mi? filminin konusu ne? Merhamet mi, Cinayet mi? filminin oyuncuları kim?
Wonder Women 1984 filminin konusu ne? Wonder Women 1984 filminin oyuncuları kim?

Wonder Women 1984 filminin konusu ne? Wonder Women 1984 filminin oyuncuları kim?

En Çok Okunan Haberler