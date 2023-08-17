Yayınlanma: 17.08.2023 - 10:44

Güncelleme: 17.08.2023 - 10:44

Havada Asılı filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Alex Tavakoli üstleniyor. Peki, Havada Asılı filminin konusu ne? Havada Asılı filminin oyuncuları kim?

HAVADA ASILI FİLMİNİN KONUSU NE?

Beş uçak yolcusu, yerde meydana gelen gizemli bir felaketin ardından iniş yapamaz.

HAVADA ASILI FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Scarlett Byrne

Gavin Stenhouse

Rick Cosnett

Morten Suurballe

Jerry Coyle

Christopher Hawkins

HAVADA ASILI FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Havada Asılı filminin IMDb puanı 10 üzerinden 4.1 olarak belirlendi.