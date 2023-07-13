Yayınlanma: 13.07.2023 - 10:37

Güncelleme: 13.07.2023 - 10:38

Gürbüz: Hadi Allah'a Emanet filminin yönetmen koltuğunda Orhan Erkal oturuyor. Senaristliğini Emre Mutlu üstleniyor. Peki, Gürbüz: Hadi Allah'a Emanet filminin konusu ne, oyuncuları kim? Gürbüz: Hadi Allah'a Emanet filmi nerede çekildi?

GÜRBÜZ: HADİ ALLAH'A EMANET FİLMİNİN KONUSU NE?

Gürbüz: Hadi Allah'a Emanet, motorlu kuryelik yapan Gürbüz’ün maceralarını konu ediyor. Genç bir adam olan Gürbüz geçimini bir pizza restoranında motorlu kuryelik yaparak sağlamaktadır. Çalıştığı pizzacıda müdür olmanın hayalini kuran Gürbüz sözlüsü Aylin ile evlilik planları yapar. Fakat sözlüsünün kıskançlıklarından oldukça muzdariptir. Bu sorundan kurtulmanın yollarını arayan Gürbüz’e en yakın arkadaşı Ferhat bir tavsiyede bulunur. Teknolojinin nimetlerinden yararlanmasını söyleyen Ferhat, Gürbüz’ün gün boyunca yaptıklarını cep telefonu ile kaydedip Aylin’e göndermesini önerir. Gürbüz, Aylin’in gün içerisinde neler yaşadığını, ne sorunlarla cebelleştiğini gördüğünde kıskançlığı bırakacağını umut ederek fikri uygulamaya karar verir. Fakat kayıt altına aldığı ilk siparişinde bir cinayete şahit olunca işler karışır. Gördüklerinden sonra hemen olay yerinden kaçsa da onu çoktan fark etmişlerdir. Başını büyük bir belaya sokan Gürbüz, Ferhat ile bu beladan kurtulmanın yollarını ararken birbirinden komik maceraların içine düşer.

GÜRBÜZ: HADİ ALLAH'A EMANET FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Emre Mutlu - Gürbüz

Şafak Sezer - Hamit

Hakan Bulut - Ferhat

Arzu Oruç - Aylin

Özgür Bayraktar - Aykut Adam

Bengi İdil Uras - Feride

Ömer Kurt - Haydar Fisek

Ayhan Taş - Nihat

Iskender Kopuz - Ugur

Muhammet Salman

Gökhan Yıkılkan - Aykut

Muhammed Cangören - Adnan Dayi

Hüseyin Elmalıpınar - Arap

Serkan Şengül - Metin

GÜRBÜZ: HADİ ALLAH'A EMANET FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Gürbüz Hadi Allah'a Emanet filmi çekimleri İstanbul'un çeşitli semtlerinde gerçekleşti.

GÜRBÜZ: HADİ ALLAH'A EMANET FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Gürbüz: Hadi Allah'a Emanet filminin IMDb puanı 10 üzerinden 3.3 olarak belirlendi.