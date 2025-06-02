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The Flood filminin konusu ne? The Flood filminin oyuncuları kim?

The Flood filminin konusu ne? The Flood filminin oyuncuları kim?

2.06.2025 18:58:00
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Haber Merkezi
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The Flood filminin konusu ne? The Flood filminin oyuncuları kim?

The Flood filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. The Flood filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, The Flood filminin konusu ne? The Flood filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

The Flood filminin yönetmen koltuğunda Anthony Woodley oturuyor. Filmin senaristliğini Helen Kingston üstleniyor. Peki, The Flood filminin konusu ne? The Flood filminin oyuncuları kim? 

THE FLOOD FİLMİNİN KONUSU NE?

Wendy, göçmenlik ofisinde çalışan, işinde uzmanlaşmış bir memurdur. Ofis yetkilileri Wendy'nin başvuranları inceleyip hızlı karar verme, reddetme kabiliyetine güvenip, ona yüksek profilli bir sığınma davası sunulur.

THE FLOOD FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Lena Headey - Wendy

Ivanno Jeremiah - Haile

Mandip Gill - Reema

Jack Gordon - Russell

Peter Singh - Faz

Arsher Ali - Nasrat

Iain Glen - Philip

THE FLOOD FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

The Flood filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.7 olarak belirlendi.

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