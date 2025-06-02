The Flood filminin yönetmen koltuğunda Anthony Woodley oturuyor. Filmin senaristliğini Helen Kingston üstleniyor. Peki, The Flood filminin konusu ne? The Flood filminin oyuncuları kim?
THE FLOOD FİLMİNİN KONUSU NE?
Wendy, göçmenlik ofisinde çalışan, işinde uzmanlaşmış bir memurdur. Ofis yetkilileri Wendy'nin başvuranları inceleyip hızlı karar verme, reddetme kabiliyetine güvenip, ona yüksek profilli bir sığınma davası sunulur.
THE FLOOD FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Lena Headey - Wendy
Ivanno Jeremiah - Haile
Mandip Gill - Reema
Jack Gordon - Russell
Peter Singh - Faz
Arsher Ali - Nasrat
Iain Glen - Philip
THE FLOOD FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
The Flood filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.7 olarak belirlendi.