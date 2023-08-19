Yayınlanma: 19.08.2023 - 12:03

Güncelleme: 19.08.2023 - 12:03

Güvenlik (Security) filminin yönetmen koltuğunda Alain Desrochers oturuyor. Senaristliğini Tony Mosher ve John Sullivan üstleniyor. Peki, Güvenlik filminin konusu ne? Güvenlik filminin oyuncuları kim?

GÜVENLİK FİLMİNİN KONUSU NE?

Eski bir özel servis ajanı işsiz kalınca mecburen güvenlik görevlisi olarak bir AVM’de işe başlar. İşteki ilk gününde şanssız kahramanımızın başı belaya girecektir. AVM’nin kapısına dayanan bir genç kız ve peşindeki psikopat katil yüzünden devasa AVM’de bir ölüm kalım mücadelesi başlayacaktır!

GÜVENLİK FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Antonio Banderas

Ben Kingsley

Chad Lindberg

Liam McIntyre

Gabriella Wright

Bashar Rahal

Jiro Wang

Ivaylo Dimitrov

Cung Le

Mark Rhino Smith

Yana Marinova

GÜVENLİK FİLMİNİN IMDb PUANI KAÇ?

Güvenlik filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.7 olarak belirlendi.