Güvenlik filminin konusu ne? Güvenlik filminin oyuncuları kim?
Güvenlik filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Güvenlik filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Güvenlik filminin konusu ne? Güvenlik filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Güvenlik (Security) filminin yönetmen koltuğunda Alain Desrochers oturuyor. Senaristliğini Tony Mosher ve John Sullivan üstleniyor. Peki, Güvenlik filminin konusu ne? Güvenlik filminin oyuncuları kim?
GÜVENLİK FİLMİNİN KONUSU NE?
Eski bir özel servis ajanı işsiz kalınca mecburen güvenlik görevlisi olarak bir AVM’de işe başlar. İşteki ilk gününde şanssız kahramanımızın başı belaya girecektir. AVM’nin kapısına dayanan bir genç kız ve peşindeki psikopat katil yüzünden devasa AVM’de bir ölüm kalım mücadelesi başlayacaktır!
GÜVENLİK FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Antonio Banderas
Ben Kingsley
Chad Lindberg
Liam McIntyre
Gabriella Wright
Bashar Rahal
Jiro Wang
Ivaylo Dimitrov
Cung Le
Mark Rhino Smith
Yana Marinova
GÜVENLİK FİLMİNİN IMDb PUANI KAÇ?
Güvenlik filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.7 olarak belirlendi.
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