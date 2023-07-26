Güvercin Hırsızları filmi konusu nedir? Güvercin Hırsızları filmi oyuncuları kimler?
Güvercin Hırsızları filmi TRT2 ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Filmseverler, Güvercin Hırsızları filminin konusunu, oyuncularını ve nerede çekildiğini merak ediyor. Peki, Güvercin Hırsızları filmi konusu nedir? Güvercin Hırsızları filmi oyuncuları kimler?
Güvercin Hırsızları filminin yönetmen koltuğunda Osman Nail Doğan otururken filmin senaryosunu Osman Nail Doğan ve Samet Doğan kaleme aldı. Peki, Güvercin Hırsızları filmi konusu nedir? Güvercin Hırsızları filmi oyuncuları kimler? İşte ayrıntılar...
GÜVERCİN HIRSIZLARI FİLMİ KONUSU NEDİR?
Güvercin Hırsızları, çaldığı güvercinler ile arkadaşının hayalini gerçekleştirmeye çalışan genç bir delikanlının hikayesini anlatıyor. Mahmut, yaşlı babası ile birlikte Yozgat’ın bir ilçesinde yaşayan genç bir delikanlıdır. Büyük şehirlerin gürültüsünden, kaosundan yoksun olan ilçede herkesin tek uğraşı güvercinlerdir. İlçe sakinleri zamanlarının çocuğunu güvercinleri ile ilgilenip, onları beslemekle geçirir. Güvercinlerin güzelliği ve yetenekleri ile ilgilenen ahali, onları neredeyse bir araba fiyatına satmaya başlar. Güvercinleri çok seven ve geceleri arkadaşları ile birlikte güzel bulduğu güvercinleri çalan Mahmut’un en büyük hayali en iyi güvercinlere sahip olmaktır. Bir gün bir güvercininin kaçması Mahmut’un hayatını hiç beklenmedik bir şekilde değiştirir. Mahmut, güvercinini bir evin çatısına yuva yapmış olarak bulur. Bu sayede evin 8 yaşındaki oğlu İsmail ile tanışan Mahmut, artık güvercinleri yeni arkadaşının hayallerini gerçekleştirebilmek için çalar. Osman Doğan‘ın ilk uzun metraj filmi olan Güvercin Hırsızları”nın oyuncu kadrosunda Seyit Nizam Yılmaz, Mert Buğra Tataroğlu, Gökhan Yıkılkan, Kutay Sandıkçı gibi isimler yer alıyor. Filmin senaryosunda yönetmen ile birlikte Samet Doğan’ın imzası bulunuyor.
GÜVERCİN HIRSIZLARI FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?
Seyit Nizam Yılmaz
Mert Buğra Tataroğlu
Gökhan Yıkılkan
Kutay Sandıkçı
Burçin Sezen
GÜVERCİN HIRSIZLARI FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Güvercin Hırsızları filmi IMDb puanı 5.9 olarak belirlenmiştir.
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