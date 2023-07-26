Yayınlanma: 26.07.2023 - 11:56

Güncelleme: 26.07.2023 - 11:56

Tesla filminin yönetmen koltuğunda Michael Almereyda oturuyor. Peki, Tesla filmi konusu nedir? Tesla filmi oyuncuları kimler? İşte ayrıntılar...

TESLA FİLMİ KONUSU NEDİR?

Yönetmenliğini Michael Almereyda'nın yaptığı Film, Nicola Tesla'nın, Thomas Edison ve J.P. Morgan'ın Anna ile bir araya gelmeleri, bununla birlikte olanlara ve yaşadığı zorluklara odaklanıyor.

TESLA FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Ethan Hawke - Nikola Tesla

Kyle MacLachlan - Thomas Edinson

Eve Hewson - Anne Morgan

Jim Gaffigan - George Westinghouse

Donnie Keshawarz - J.P. Morgan

Rebecca Dayan - Sarah Bernhardt

Josh Hamilton - Robert Underwood Johnson

Lucy Walters - Katherine Johnson

Ebon Moss Bachrach - Szigeti

James Urbaniak - Professor Anthony

David Kallaway - John Kruuesi

Blake DeLong - William Kemmler

Vincent De Paul - Westinghouse's Protege

George Aloi - Science Society President

Gary Ayash - Society Science Dignitary

Megan Elizabeth Gaber - Showgirl