Tesla filmi konusu nedir? Tesla filmi oyuncuları kimler?
Tesla filmi ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Filmseverler, Tesla filminin konusunu, oyuncularını ve nerede çekildiğini merak ediyor. Peki, Tesla filmi konusu nedir? Tesla filmi oyuncuları kimler?
Tesla filminin yönetmen koltuğunda Michael Almereyda oturuyor. Peki, Tesla filmi konusu nedir? Tesla filmi oyuncuları kimler? İşte ayrıntılar...
TESLA FİLMİ KONUSU NEDİR?
Yönetmenliğini Michael Almereyda'nın yaptığı Film, Nicola Tesla'nın, Thomas Edison ve J.P. Morgan'ın Anna ile bir araya gelmeleri, bununla birlikte olanlara ve yaşadığı zorluklara odaklanıyor.
TESLA FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?
Ethan Hawke - Nikola Tesla
Kyle MacLachlan - Thomas Edinson
Eve Hewson - Anne Morgan
Jim Gaffigan - George Westinghouse
Donnie Keshawarz - J.P. Morgan
Rebecca Dayan - Sarah Bernhardt
Josh Hamilton - Robert Underwood Johnson
Lucy Walters - Katherine Johnson
Ebon Moss Bachrach - Szigeti
James Urbaniak - Professor Anthony
David Kallaway - John Kruuesi
Blake DeLong - William Kemmler
Vincent De Paul - Westinghouse's Protege
George Aloi - Science Society President
Gary Ayash - Society Science Dignitary
Megan Elizabeth Gaber - Showgirl
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