Yayınlanma: 26.07.2023 - 11:07

Güncelleme: 26.07.2023 - 11:07

Ateşin Düştüğü Yer, İsmail Güneş'in yazıp yönettiği 2012 yapımı sinema filmidir. Ateşin Düştüğü Yer filminin türü dramdır. Filmseverler, Ateşin Düştüğü Yer filminin konusunu, oyuncularını ve nerede çekildiğini merak ediyor. Peki, Ateşin Düştüğü Yer filmi konusu nedir? Ateşin Düştüğü Yer filmi oyuncuları kimler? İşte ayrıntılar...

ATEŞİN DÜŞTÜĞÜ YER FİLMİ KONUSU NEDİR?

“Ateşin Düştüğü Yer” bir yol hikâyesidir. Beklenmeyen bir şekilde rahatsızlanan 16 yaşındaki kız çocuğu Ayşe acilen ameliyata alınır. Aile bu ameliyatı gerçekleştirmek için büyük bir dayanışma sergiler. Ameliyat sırasında kızın üç buçuk aylık hamile olduğu anlaşılır. “Yaşatmak” için büyük mücadele vermiş olan aile bu defa “öldürmek” için mücadeleye girişir. Öldürme işini üstlenen baba Osman ve kızı Ayşe birlikte yolculuğa çıkarlar. Osman yol boyunca kızını zehirlemek için çaba gösterirken kız öldürüleceğini bilmemektedir. Baba ve kızın bu yolculuğu ikisi için de birbirlerini yeniden tanıma yeniden sevme ve pişmanlık duygusu üzerine devam eder.

ATEŞİN DÜŞTÜĞÜ YER FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Hakan Karahan - Osman

Yeşim Ceren Bozoğlu - Hatice

Elifcan Ongurlar - Ayşe

Serhan Süsler - Demir

Abdullah Şekeroğlu - Hüseyin

Ozan Göksu Sayın - Seyit

Dean Baykan - Denis

Özlem Balcı - Asiye

Katharina Weithaler - Stefanie

Oğuzhan Şekeroğlu - Ali

Utku Şahin - Kenan

Muammer Şahin - Müstahdem

Adenaz Yılmaz - Necibe

Rumeysa Yılmaz - Nesibe

ATEŞİN DÜŞTÜĞÜ YER FİLMİ IMDb PUANI KAÇTIR?

Ateşin Düştüğü Yer filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.4 olarak belirlenmiştir.