Sümela'nın Şifresi: Temel filmi konusu nedir? Sümela'nın Şifresi: Temel filmi oyuncuları kimler?
Sümela'nın Şifresi: Temel filmi ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Filmseverler, Sümela'nın Şifresi: Temel filminin konusunu, oyuncularını ve nerede çekildiğini merak ediyor. Peki, Sümela'nın Şifresi: Temel filmi konusu nedir? Sümela'nın Şifresi: Temel filmi oyuncuları kimler?
Sümela'nın Şifresi: Temel, yönetmenliğini Adem Kılıç'ın ve senaristliğini Yılmaz Okumuş'un yaptığı 2011 yapımı Türk komedi ve macera filmidir. Karadenizlilerin kişileştirilmiş formu olan Temel'le ilgili çekilmiş serinin ilk filmidir. Peki, Sümela'nın Şifresi: Temel filmi konusu nedir? Sümela'nın Şifresi: Temel filmi oyuncuları kimler? İşte ayrıntılar...
SÜMELA'NIN ŞİFRESİ: TEMEL FİLMİ KONUSU NEDİR?
Film, eğlenceli bir Karadeniz macerasıdır. Halkın kendisine has şivesi ile film daha da ilgi çekici ve komik olmuştur.
Hayalleri ve hayattaki amaçları yüzünden, Karadeniz'de bile herkesin dalga geçtiği “fakir”; ama saf ve delikanlı olan Temel bir kara sevdaya tutulur. Trabzon'un en köklü ve zengin ailelerinden Yücesoylar'ın kızı Zuhal'e âşıktır. Onun sevdiğine kavuşması neredeyse imkânsızdır, çünkü kızın babası büyük bir holdingin sahibidir; Temelin ise sökük çorabından ve çevresindeki arkadaşlarından başka hiçbir şeyi yoktur. Bu yüzden Temel'in en büyük korkusu kızın babasıdır. Ama Temel inadından vazgeçmeden müstakbel kayınpederinden kızını ister. Ancak Hıdır Yücesoy tarafından dalga geçilerek aşağılanır. Ayrıca, kendi babası İmam Necati tarafından sürekli "bir baltaya sap olamamakla" eleştirilir. Kendi ailesinin bile adam yerine koymadığı Temel, sevdiği kızı alamayınca adeta yıkılır. Tam bu sırada, Trabzonspor'un şampiyon olamamasından dolayı cinnet geçiren arkadaşı Turgay'ın Sümela Manastırı'nın çatısına çıkarak intihar etmeye kalkıştığı haberini alır.
Arkadaşını intihardan vazgeçirmek üzere Sümela Manastırı'nın çatısına çıkar. Ancak bu sırada kendisi de intihar etmeye karar verir. Polisler tarafından aşağıya indirilen Temel, polisin, "Sümela'ya hazine aramak için çıksanız anlayacağım, intihar için çıkılır mı?" diye sormasıyla birlikte, Sümela Manastırı'ndaki olası hazineye odaklanır. Temel'in tek hedefi artık iyi bir araştırma yaptıktan sonra Sümela'nın şifresini çözüp Kutsal Hazine'yi bularak, hem sevdiği kızı almak hem de herkese kendini ıspatlamaktır.
SÜMELA'NIN ŞİFRESİ: TEMEL FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?
Salih Kalyon - İmam Necati Sözer
Alper Kul - Temel
Ruhi Sarı - Turgay Büyükdere
Aslıhan Güner - Zuhal Yücesoy
Altan Erkekli - Yusuf Hanoğlu
Zafer Ergin - Korkunç İvan
Ali Düşenkalkar- Papaz Hristo
Tarık Ünlüoğlu - Hıdır Yücesoy
Necip Memili - Ali Kemal Sözer
Çetin Altay - Sinan
Erdem Baş - Davut
Ayşegül Günay - Şehriye Sözer
İsmail Hakkı Ürün - Valeri Abromoviç
İsrafil Köse - Cemil
Gülenay Kalkan - Asiye
Duygu Şen - Filiz
Haldun Açıksözlü - Hüseyin
Fatih Dokgöz - Turabi
Seymen Aydın - Bekçi
SÜMELA'NIN ŞİFRESİ: TEMEL FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Sümela'nın Şifresi: Temel filminin IMDb puanı 10 üzerinden 3.7 olarak belirlenmiştir.
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