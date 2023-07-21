Klondike filminin konusu ne? Klondike filminin oyuncuları kim?
Klondike filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Klondike filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Klondike filminin konusu ne? Klondike filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Klondike filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Maryna Er Gorbach üstleniyor. 2022 yapımı film, Ukrayna'dan Oscar'a aday gösterildi. Peki, Klondike filminin konusu ne? Klondike filminin oyuncuları kim?
KLONDIKE FİLMİNİN KONUSU NE?
Klondike, kendilerini uluslararası bir uçak kazası felaketinin merkezinde bulan bir ailenin hikayesini konu ediyor. Irka, Ukrayna-Rusya sınırında yaşayan hamile bir kadındır. Irka'nın yaşadığı yer, ayrılıkçı gruplar tarafından kuşatılır ancak o yine de evini terk etmez. Genç kadın ve ailesi 17 Temmuz 2014 günü kendilerini uluslararası bir uçak kazası felaketinin merkezinde bulur.
KLONDIKE FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Oksana Cherkashyna
Richard Madden
Abbie Cornish
Tim Roth
Evgeniy Efremov
Oleh Shcherbyna
Oleg Shcherbina
Serhiy Shadrin
Sergey Shadrin
Artur Aramyan
KLONDIKE FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Klondike filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.9 olarak belirlendi.
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