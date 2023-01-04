Hababam Sınıfı Güle Güle filminin konusu ne, oyuncuları kim? Hababam Sınıfı Güle Güle filmi nerede çekildi?

04 Ocak 2023 Çarşamba, 10:06

Hababam Sınıfı Güle Güle, yönetmenliğini Ertem Eğilmez, senaristliğini Rıfat Ilgaz ve Yavuz Turgul'un üstlendiği, 1981 yapımlı komedi filmidir.

HABABAM SINIFI GÜLE GÜLE FİLMİNİN KONUSU NE?

Doğulu bir ailede yetişen edebiyat hocası Mehmet Bülbül'ün tayini Özel Çamlıca Lisesi'ne çıkar. Öğrenciler ilk başta Anadolu'dan gelen ve doğu ağızıyla konuşan Mehmet Öğretmeni küçümserler ve ona yukarıdan bakarlar. Mehmet Hoca, ilk başta bu duruma aldırış etmese de daha sonra ailesinin küçük görülmesine dayanamaz. Bu arada Hafize Ananın kızı Ayşegül de okulda okumaktadır. Ancak fakirliğinden ve annesinin okulda hizmetli olmasından utanan Ayşegül, annesinden köşe bucak kaçmaktadır. Ayşegül aynı zamanda arkadaşlarının eşyalarını da çalmaktadır. Hafize Ana durumu Mehmet Bülbül'e açınca Mehmet Hoca, diğer öğrencileriyle olduğu gibi Ayşegül ile de yakından ilgilenir ve onun sorunlarını çözmesine yardımcı olur. Fakat sınıfta bulunan öğrencilerden Gamze (Yaprak Özdemiroğlu) Öğretmeni Mehmet Bülbül'e büyük bir aşk besler ve Ayşegül ile ilgilenmesini kıskanır. Olaylar bu konu üzerinde gelişir. Bütün sınıf Mehmet Hocayı çok sevmiştir ancak Mehmet Hocanın tayini çıkar ve bütün sınıf onun şerefine bir parti düzenler. Bütün sınıf Mehmet Hocayı tren garına kadar gelip uğurlar.

HABABAM SINIFI GÜLE GÜLE FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Adile Naşit

İlyas Salman

Ayşen Gruda

Mehmet Ali Erbil

Savaş Dinçel

Yaprak Özdemiroğlu

Fulya Özcan

Cem Özer

Şevket Altuğ

Osman Cavcı

Hüseyin Kutman

Mehmet Nuri Durak

HABABAM SINIFI GÜLE GÜLE FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Filmin çekimleri, İstanbul'un Üsküdar ilçesindeki Adile Sultan Kasrı'nda gerçekleştirildi.

HABABAM SINIFI GÜLE GÜLE FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?

Hababam Sınıfı Güle Güle filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.3 olarak belirlenmiştir.